МЗС України: Заяви про контрабанду зброї у Фінляндію - фейк
Олександр Куницький
23 хв. тому
Фінське видання Yle повідомило з посиланням на поліцію про отримання злочинцями зброї, що призначалась для України. Українська влада стверджує, що в Гельсінкі не мають офіційно підтвердженої інформації про такі факти.
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Поліція Фінляндії не має підтвердження інформації про потрапляння зброї з України до рук злочинних угруповань, заявило у понеділок, 31 жовтня, міністерство закордонних справ (МЗС) України.
"Українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.
Також спростування інформації про контрабанду зброї від фінських правоохоронців отримало міністерство внутрішніх справ (МВС) України. Як стверджують в українському міністерстві, фінське видання готує "розлоге заперечення". "Є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв'ю". Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн", - ідеться у повідомленні.
"Чергова російська дезінформація"
В українському МВС натякнули, що до поширення інформації про контрабанду зброї причетна Росія, яка хоче "спаплюжити імідж України, передусім, в очах партнерів". "Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні. Зокрема, вони також охоче користаються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами", - говорять правоохоронці.
Тим часом у МЗС України прямо звинуватили РФ. За словами Ніколенка, "вкид новини про нібито контрабанду зброї із України до Фінляндії - чергова російська дезінформація". Він заявив, що Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги Україні, аби "викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають Україні для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів".
У липні поліційна служба Європейського Союзу Європол застерегла, що кримінальні угруповання можуть займатися контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн ЄС. У Європолі повідомили про випадки, коли окремі особи намагалися покинути Україну з вогнепальною зброєю. Поліційна служба також припустила, що вздовж українського кордону з ЄС було створено схованки для організації контрабанди. Водночас в Європолі не виключили, що окремі випадки торгівлі озброєнням на чорному ринку є частиною кампанії РФ з дискредитації України.
19 липня Верховна Рада України створила комісію з контролю над використанням західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування та використання допомоги від партнерів. Пізніше у Європолі запевнили, що довіряють українській владі в питаннях протидії контрабанді зброї з країни.
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