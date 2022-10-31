МЗС України: Заяви про контрабанду зброї у Фінляндію - фейк

Фінське видання Yle повідомило з посиланням на поліцію про отримання злочинцями зброї, що призначалась для України. Українська влада стверджує, що в Гельсінкі не мають офіційно підтвердженої інформації про такі факти.

Поліція Фінляндії не має підтвердження інформації про потрапляння зброї з України до рук злочинних угруповань, заявило у понеділок, 31 жовтня, міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Матеріал про контрабандну українську зброю у Фінляндії, Швеції, Данії та Нідерландах вчора опублікувала фінська державна медіакомпанія Yle з посиланням на комісара Центральної кримінальної поліції країни Крістера Ахлгрена.

"Українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Також спростування інформації про контрабанду зброї від фінських правоохоронців отримало міністерство внутрішніх справ (МВС) України. Як стверджують в українському міністерстві, фінське видання готує "розлоге заперечення". "Є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв'ю". Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн", - ідеться у повідомленні.

"Чергова російська дезінформація"

В українському МВС натякнули, що до поширення інформації про контрабанду зброї причетна Росія, яка хоче "спаплюжити імідж України, передусім, в очах партнерів". "Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні. Зокрема, вони також охоче користаються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами", - говорять правоохоронці.

Тим часом у МЗС України прямо звинуватили РФ. За словами Ніколенка, "вкид новини про нібито контрабанду зброї із України до Фінляндії - чергова російська дезінформація". Він заявив, що Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги Україні, аби "викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають Україні для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів".

Читайте також: Фактчек: фейкові новини під логотипами BBC, CNN, DW та інших

У ЄС довіряють Україні

У липні поліційна служба Європейського Союзу Європол застерегла, що кримінальні угруповання можуть займатися контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн ЄС. У Європолі повідомили про випадки, коли окремі особи намагалися покинути Україну з вогнепальною зброєю. Поліційна служба також припустила, що вздовж українського кордону з ЄС було створено схованки для організації контрабанди. Водночас в Європолі не виключили, що окремі випадки торгівлі озброєнням на чорному ринку є частиною кампанії РФ з дискредитації України.

19 липня Верховна Рада України створила комісію з контролю над використанням західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування та використання допомоги від партнерів. Пізніше у Європолі запевнили, що довіряють українській владі в питаннях протидії контрабанді зброї з країни.