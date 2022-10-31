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Український військовий зі зброєю на позиції
У фінської мафії виявили зброю з України.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ЗлочинністьУкраїна

Поліція виявила у фінської мафії зброю з України

Степан Смишляєв
2 год. тому

Зброя, що призначалася для України, могла потрапити до рук кримінальних угруповань у Європі, заявили в поліції Фінляндії.

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Зброя, відправлена Україні для захисту від російського вторгнення, могла потрапити до рук фінських злочинних угруповань. Про це в неділю, 30 жовтня, заявили в Центральній кримінальній поліції Фінляндії з посиланням на дані розвідки. Може йтися, зокрема, про штурмові рушниці, заявив комісар відділення поліції з розслідування злочинів Крістер Ахлгрен в інтерв'ю державній медіакомпанії Yle.

За його словами, зброю, що призначалася для України, також було виявлено у Швеції, Данії та Нідерландах. Підпільна торгівля зброєю ведеться, зокрема, за допомогою байкерських клубів, що діють на міжнародному рівні й пов'язані з організованою злочинністю. Так, клуб байкерів Bandidos MC, який вважається великим світовим злочинним синдикатом, має філії в кожному великому місті України, вказав Ахлгрен. Він додав, що до Фінляндії зброю могли поставити морем, оскільки порти контролюються гірше, ніж аеропорти.

Ахлгрен порівняв поточну ситуацію з досвідом поліції після югославських воєн 1990-х років, коли контрабандна зброя потрапила до багатьох країн Європи. "Україна отримала велику кількість зброї, і це добре. Але нам доведеться мати справу з нею протягом десятиліть. Такою є ціна, яку нам доведеться заплатити", - сказав комісар.

У липні поліційна служба ЄС Європол застерегла, що кримінальні угруповання можуть займатися контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн Європейського Союзу. У Європолі повідомили про випадки, коли окремі особи намагалися покинути Україну з вогнепальною зброєю. Поліційна служба також припускає, що вздовж українського кордону з ЄС було створено схованки для організації контрабанди. 

Водночас в Європолі не виключили, що окремі випадки торгівлі озброєнням на чорному ринку є частиною кампанії РФ з дискредитації України.

19 липня Верховна Рада створила комісію з контролю над використанням Україною західної зброї, яка вивчатиме, чи були випадки неналежного транспортування чи використання допомоги від партнерів. Пізніше у поліцейській службі ЄС запевнили, що довіряють українській владі в питаннях протидії контрабанді зброїз країни.

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