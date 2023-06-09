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СуспільствоУкраїна

МВС: На Херсонщині через затоплення 13 людей зникли безвісти

Ольга Журавльова
57 хв. тому

МВС України підтвердило загибель п'ятьох людей через підтоплення, продовжуються пошуки ще 13 мешканців Херсонської області.

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Затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС будинки у Херсоні
Затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС будинки у ХерсоніФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Унаслідок затоплення, спричиненого руйнуванням дамби Каховської ГЕС, загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Такі дані станом на 12:00 п'ятниці, 9 червня, озвучив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій, - написав міністр у Telegram. - Загинули четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів - 11. Безвісти зниклими вважаються 13 людей".

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти, зафіксована смерть однієї людини. Загалом у двох областях евакуювали 3237 людей.

8 червня міський голова окупованого військами РФ міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук повідомляв, що попередньо  дев'ять людей загинули внаслідок підтоплення. Однак, за його словами, ці цифри не остаточні. Окупаційна влада, що наразі контролює цю частину Херсонщини, заявляла про п'ять загиблих і понад 40 постраждалих.

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Затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС будинки у Херсоні

МВС: На Херсонщині через затоплення 13 людей зникли безвісти

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