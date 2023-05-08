Окупанти згортають "адміністрації" на Херсонщині - генштаб

У Скадовську та інших населених пунктах Херсонщини окупанти згортають діяльність своїх "адміністрацій" та разом з документацією забираються геть, повідомили у генштабі ЗСУ.

Російська армія протягом доби завдала 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснила 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться в оперативному зведенні генерального штабу Збройних сил України ввечері у понеділок, 8 травня.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - тут протягом доби окупантами було здійснено близько 30 атак. Як і раніше, ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка, йдеться у зведенні.

Також, за інформацією українських військових, у тимчасово окупованому місті Скадовськ у Херсонській області відзначено згортання діяльності так званих районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім'ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне, додали у генштабі.

Масовані удари по Україні у ніч на 8 травня

8 травня окупанти здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, внаслідок чого поранення отримало троє цивільних осіб, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Також російські війська завдали авіаційного удару по Станіславській громаді. Ворожий снаряд поцілив по будівлі сільради. Постраждало шість місцевих жителів, серед яких малолітня дитина. А внаслідок обстрілів Антонівки у понеділок поранення отримали ще двоє цивільних.

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У ніч на понеділок російські війська завдали масованого ракетного і авіаційного удару по території України. Збройні сили України знищили всі 35 ударних дрони типу "Shahed", повідомив генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Понад 30 безпілотників було знищено над Києвом. Так, у Святошинському районі столиці уламки впали на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також пошкоджено вісім автівок, одна з них горіла. Травмовано п'ятеро людей, їм надана медична допомога.

Також окупанти завдали ударів по Одеській області. На території Одеського району ракета знищила склад одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пізніше під завалами складу знайшли тіло загиблого охоронця. Ворожою ракетою також було повністю знищено одну з баз відпочинку на узбережжі Чорного моря та пошкоджено будинки навколо неї.