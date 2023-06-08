Знищення Каховської ГЕС: Дніпром дрейфують міни та сміття

Через знищення дамби Каховської ГЕС до Чорного моря з Дніпра течією частково винесло сміття та міни. Одну з протидесантних мін викинуло на берег Одещини.

Після знищення Каховської ГЕС з Дніпра до Чорного моря стрімкою течією частково винесло уламки різних предметів та міни, повідомило у четвер, 8 червня, оперативне командування Збройних сил України "Південь".

"Внаслідок прориву води після підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС стрімкою течією сміття, уламки різних предметів, човни, навіть будівельні конструкції несе річкою Дніпро і частково винесло в Чорне море", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначають, що потоками води позривало мінно-вибухові загородження, які російські війська облаштовували на лівому березі Дніпра, і наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. В ЗСУ зауважили, що на берег Одещини вже викинуло одну з протидесантних мін, яку було контрольовано знищено. "Посилено мінну небезпеку як вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини", - йдеться у повідомленні.

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На Одещині просять не відвідувати узбережжя

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в акваторії моря біля берегів Одещини вже зафіксовані міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Також, за його словами, вздовж берега спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття, виявляються тіла загиблих тварин.

"Робота з очищення акваторії вже розпочата…У зв'язку з цим звертаюся з проханням до мешканців Одеського регіону утриматись від перебування на узбережжі моря, у тому числі на пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків", - сказав він.

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Як повідомлялося, Каховська ГЕС була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.