МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано

З початку російської війни в Україні було пошкоджено близько 500 лікарень, а 40 медичних установ зруйновано та не підлягають відновленню. Про це під час пресконференції у Києві у суботу, 7 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко наголосив, що атаки на медичні заклади порушують міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я. "Я, як міністр охорони здоров'я, прошу всіх зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні, щоб Росія вийшла з території незалежної та вільної України", - сказав він.

У ВООЗ зафіксували 200 злочинів проти медичної

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) завдання ударів по медустановах теж розглядають як порушення міжнародного гуманітарного права та вважають воєнним злочином. За словами виконавчого директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я доктора Майкла Раяна, організація вже зафіксувала 200 таких випадків.

"Ми підтвердили 200 таких злочинів. Потрібно документувати та розслідувати кримінальні аспекти цих нападів для Міжнародного кримінального суду. Це - не випадкові атаки. Ми продовжуємо документувати та засвідчувати такі атаки", - сказав він під час пресконференції за результатами візиту до Києва.

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Зі свого боку, представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт наголосив, що ВООЗ спрямовує свою діяльність в Україні під час війни у напряму забезпечення гуманітарних коридорів, а також забезпечення евакуйованих та переселенців необхідними медпослугами.