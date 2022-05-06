Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України

Президент Росії Володимир Путін "не повинен перемогти у злочинній агресивній війні проти України, і він не виграє цю війну", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу у п'ятницю, 6 травня, на заході, присвяченому 100-річчю "Заморського клубу" у Гамбурзі. За його словами, агресія Кремля є "найбільшою катастрофою нашого часу", "війною на знищення", після якої "світ уже не буде таким, як раніше". Шольц вкотре наголосив на солідарності уряду Німеччини з Україною. "Ми надаємо Україні будь-яку підтримку, яку можемо надати", включаючи постачання зброї, щоб вона могла захистити себе, наголосив глава уряду ФРН.

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Напавши на Україну, Путін "та його режим" фактично порвали з сучасною цивілізацією, навмисно покинувши світову спільноту, що в 21 столітті вважав за можливе лише небагато хто, пояснив Олаф Шольц. Для Путіна його "імперіалістична та реваншистська ідея сили та величі Росії" означає "більше, ніж добробут власного народу", - переконаний канцлер ФРН.

Якщо Путіну вдасться досягти своєї мети, виникне реальне безправ'я у світовому масштабі. "Уже з однієї цієї лише цієї причини Росія не повинна взяти гору", - заявив глава німецького уряду.

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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Колона до свободи Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Повністю знесилені Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Перший обід У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Безкінечні страждання Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Врятовані і доглянуті В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Просто поспати Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Відкрите та чесне спілкування Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Військові також люди У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди". Автор: Клаудія Ден

