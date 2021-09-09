Місія МВФ може розпочати роботу в Україні в кінці вересня

Представник України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислав Рашкован повідомив, що наступна місія фонду з питань першого перегляду кредитної програми для України stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Таку заяву Рашкован зробив у суботу, 11 вересня в рамках конференції YES Brainstorming у Києві.

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"Місія може розпочати роботу через 10-12 днів", - сказав Владислав Рашкован, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Знову у віртуальному режимі

Рашкован уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде "віртуальною", тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі. Утім, за його словами, є підстави очікувати, що голова місії Іванна Владкова-Голлар таки прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні з COVID-19.

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Як повідомлялося, у червні 2020 року МВФ затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько п'яти мільярдів доларів США, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі 2,1 мільярда. Було заплановано чотири перегляди виконання умов кредитної програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

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Цього тижня голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вище запланованих 700 мільйонів доларів унаслідок об'єднання траншу, однак це питання буде обговорюватися з фондом. Водночас наприкінці серпня міністр фінансів України Сергій Марченко визнав, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.