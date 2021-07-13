 Міжнародні резерви України зросли до дев′ятирічного максимуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Міжнародні резерви України зросли до дев'ятирічного максимуму

Міжнародні резерви України в серпні зросли до 31,6 мільярда доларів США. Це - дев'ятирічний максимум, повідомив Національний банк України.

Будівля НБУ

Національний банк України

Міжнародні резерви України в серпні зросли на 9,2 відсотка до 31,6 мільярда доларів США, сягнувши дев'ятирічного максимуму. Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок, 7 вересня, повідомленні Національного банку України (НБУ).

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Станом на 1 вересня 2021 міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 31,615 мільярда доларів США (в еквіваленті).Такий обсяг резервів є рекордним за останні дев'ять років, зазначається у повідомленні НБУ. Більший обсяг було зафіксовано ще в квітні 2012 року. На 1 січня 2021 року резерви становили 29,1 мільярда доларів (в еквіваленті).

У серпні резерви зросли на 9,2 відсотка завдяки перш за все надходженням коштів у сумі 1,928 мільярда доларів спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ.

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Більшу частину серпня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала над попитом, що дозволило Нацбанку України купити 368,8 мільйона доларів.У той же час протягом серпня регулятор продав 20,5 мільйона доларів з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні. Таким чином, за підсумком серпня чиста купівля валюти Нацбанком на валютному ринку становила 348,3 мільйона доларів.

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