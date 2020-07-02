 Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США, зазначили у міністерстві фінансів.

Будівля Кабінету Міністрів України (архівне фото)

Будівля Кабінету Міністрів України (архівне фото)

Міністерство фінансів України у середу, 1 вересня, погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році.

Як зазначається у повідомленні мінфіну, "загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярда доларів, в тому числі 974,146 мільйона доларів погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйона доларів процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках".

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До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів, додали у мінфіні.

Випуск єврооблігацій із погашенням в 2021 році загальною номінальною сумою 1 мільярд 409 мільйонів 282 тисячі доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75 відсотка на рік.

У липні 2020 року міністерство фінансів здійснило активну операцію з управління державним боргом, а саме викупило єврооблігації із погашенням в 2021 році на суму 435 мільйонів доларі для зменшення пікового навантаження на бюджет України з погашення державного боргу.

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