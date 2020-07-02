Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США

Міністерство фінансів України у середу, 1 вересня, погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році.

Як зазначається у повідомленні мінфіну, "загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярда доларів, в тому числі 974,146 мільйона доларів погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйона доларів процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках".

Читайте також: Україна завершила реструктуризацію держборгу на суму 15 мільярдів доларів

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів, додали у мінфіні.

Випуск єврооблігацій із погашенням в 2021 році загальною номінальною сумою 1 мільярд 409 мільйонів 282 тисячі доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75 відсотка на рік.

У липні 2020 року міністерство фінансів здійснило активну операцію з управління державним боргом, а саме викупило єврооблігації із погашенням в 2021 році на суму 435 мільйонів доларі для зменшення пікового навантаження на бюджет України з погашення державного боргу.

Читайте також: Україна випустить 10-річні єврооблігації