МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки

Рада керуючих Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила виділення на підтримку світової еконоімки 650 мільярдів доларів у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR), повідомила організація в понеділок, 2 серпня.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR за всю історію існування МВФ та ін'єкція для світової економіки в часи безпрецедентної кризи", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Виділення SDR на 650 мільярдів доларів "піде на користь усім членам, вирішить довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме стійкості та стабільності світової економіки", запевнила Георгієва. "Це особливо допоможе нашим найбільш вразливим країнам, які борються з наслідками кризи COVID-19", - наголосила вона.

Новий розподіл спеціальних прав запозичення набуде чинності 23 серпня. Кошти SDR нададуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у фонді. При цьому близько 275 мільярдів доларів отримають країни, що розвиваються, та країни з низьким рівнем доходу.

Кошти для України

Україна отримає 2,7 мільярда доларів із цих 650 мільярдів доларів "безоплатно та безумовно", пояснив у соцмережі Faсebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован. "Саме розміщення пройде 23 серпня (...) Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав він.

Спеціальні права запозичення (SDR) - це форма міжнародних грошей, створена Міжнародним валютним фондом і визначена як середньозважена величина різних конвертованих валют.

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