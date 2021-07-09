 МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки

Міжнародний валютний фонд виділить на підтримку світової економіки 650 мільярдів доларів. Ця "ін'єкція для світової економіки" стане найбільшою за всю історію існування МВФ, заявила його директорка Крісталіна Георгієва.

Логотип Міжнародного валютного фонду

Логотип Міжнародного валютного фонду

Рада керуючих Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила виділення на підтримку світової еконоімки 650 мільярдів доларів у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR), повідомила організація в понеділок, 2 серпня.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR за всю історію існування МВФ та ін'єкція для світової економіки в часи безпрецедентної кризи", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Виділення SDR на 650 мільярдів доларів "піде на користь усім членам, вирішить довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме стійкості та стабільності світової економіки", запевнила Георгієва. "Це особливо допоможе нашим найбільш вразливим країнам, які борються з наслідками кризи COVID-19", - наголосила вона.

Новий розподіл спеціальних прав запозичення набуде чинності 23 серпня. Кошти SDR нададуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у фонді. При цьому близько 275 мільярдів доларів отримають країни, що розвиваються, та країни з низьким рівнем доходу.

Кошти для України

Україна отримає 2,7 мільярда доларів із цих 650 мільярдів доларів "безоплатно та безумовно", пояснив у соцмережі Faсebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован. "Саме розміщення пройде 23 серпня (...) Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав він.

Спеціальні права запозичення (SDR) - це форма міжнародних грошей, створена Міжнародним валютним фондом і визначена як середньозважена величина різних конвертованих валют.

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