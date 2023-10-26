Мішель перед самітом ЄС пообіцяв Україні подальшу підтримку

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі обговорюватимуть фонд допомоги Україні. Голова Євроради Шарль Мішель запевняє, що Євросоюз єдиний у підтримці України.

Саміт Європейського Союзу, який пройде в Брюсселі 26-27 жовтня, підтвердить свою незмінну підтримку України, попри нові виклики, зокрема протистояння між Ізраїлем і ХАМАСом , заявив у четвер голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Важливо демонструвати, що Європейський Союз єдиний у захисті наших принципів, наших цінностей. Тому ми підтримуємо Ізраїль, який намагається себе захищати, відповідно до міжнародного права і гуманітарного міжнародного права. Ми засуджуємо ХАМАС за цю терористичну атаку... Ми впевнені, що знову ми висловимо дуже сильну єдину позицію. Ми також абсолютно чітко скажемо, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться", - цитує заяву Мішеля перед початком саміту агенція "Інтерфакс-Україна".

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У Брюсселі обговорять надання "ще більшої підтримки" Україні

Голова Євроради уточнив, що, зокрема, лідери обговорюватимуть надання Україні "ще більшої підтримки". "Наприклад, ми також обговорюватимемо тему заморожених активів, щоб переконатися, що ми мобілізуємо багатьох для підтримки та відновлення України. Ми також ухвалимо рішення про перегляд багаторічного фінансування", - зазначив Мішель.

Для України питання перегляду багаторічного фінансування пов'язане з реалізацією пропозиції Європейської Комісії створити так званий український фонд на період 2024-2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Ці кошти не передбачені в наявному багаторічному бюджеті ЄС, через що він потребує перегляду.

Як повідомлялося, на зустрічі глав держав і урядів ЄС також обговорюватиметься новий 12-й пакет санкцій проти Росії.

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