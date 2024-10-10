Міноборони перегляне бронювання на критичних підприємствах

Критичні підприємства перевірятиме на предмет бронювання комісія, до складу яких увійдуть військові. Якщо підприємства не вважаються критичними для держави, бронювання переглянуть, пояснили в міноборони.

Міністерство оборони України оголосило плани провести до 15 листопада аудит критичних підприємств на предмет бронювання. Як пояснив у середу, 9 жовтня, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні уряду, перевірка торкнеться лише тих підприємств, які отримали статус критичних від органів місцевого самоврядування, повідомляє "Суспільне" .

За словами Гаврилюка, якщо під час аудиту встановлять, що підприємство не є критичним для держави, то бронювання переглянуть. Посадовець також розповів, що саме спонукало оборонне відомство до проведення такого аудиту. "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців - зростання вдвічі", - констатував Гаврилюк.

Водночас посадовець заперечив призупинення бронювання, про що раніше повідомляли деякі українські ЗМІ.

9 жовтня видання The Page оприлюднило текст рішення уряду, згідно з яким до 15 листопада призупинено дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. В опублікованому журналістами документі зазначалося, що до 15 листопада планується проведення аудиту рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. Результати перевірок має проаналізувати мінекономіки й до 20 листопада поінформувати уряд.

Крім того, онлайн-видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомило , що рішення ухвалили через те, що президента України Володимира Зеленського обурив факт бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.

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