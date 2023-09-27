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ПолітикаУкраїна

Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників

Віолетта Чайковська
27 вересня 2023 р.

Після звільнення всіх заступників попереднього міністра Олексія Резнікова його наступнику Рустему Умєрову призначили нових.

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Міністр оборони України Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем УмєровФото: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance

Кабінет міністрів України призначив міністру оборони Рустему Умєрову заступників. Про це в середу, 27 вересня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Заступниками міністра стали:

  • Юрій Джигар. Раніше він був заступником міністра фінансів України;
  • Наталія Калмикова. Вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду;
  • Катерина Черногоренко. Вона була радницею віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. В міноборони вона тепер теж відповідатиме за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, що на початку вересня Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Умєрова.

Після цього уряд звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства: Ганну Маляр, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу, Володимира Гаврилова, Дениса Шарапова, Ростислава Замлинського та Костянтина Ващенка. 

Водночас перший заступник міністра Олександр Павлюк зберіг свою посаду.

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