Умєров приїхав у Південну Корею просити зброю - ЗМІ

Українська делегація зустрінеться з президентом і міністром оборони Південної Кореї. Сторони обговорять військову співпрацю на тлі допомоги північнокорейських військ Росії у війні проти України.

Делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим перебуває з візитом у Південній Кореї, передає в середу, 27 листопада, південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Очікується, що українські представники зустрінуться президентом країни Юн Сок Йолем і з міністром оборони Кім Чен Хюном.

"Під час зустрічей Умєров поділиться розвідувальними даними про розміщення військ Північної Кореї в Росії та заручиться підтримкою Південної Кореї для військових зусиль України", - припускає ЗМІ.

За даними південнокорейського видання DongA Ilbo, українська делегація вже зустрілася з радником з питань національної безпеки Південної Кореї, генерал-лейтенантом Шин Вон Сіком.

Міжнародна агенція Reuters і гонконгське видання South China Morning Post пишуть, що Умєров на зустрічах проситиме про допомогу зброєю.

Південна Корея не виключає надання військової допомоги Україні

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Південна Корея тісно співпрацюватиме з Україною щодо обміну інформацією про військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією. 25 листопада він провів зустріч з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем.

У жовтні президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, що надішле детальний запит до Південної Кореї на підтримку озброєнням, включно з артилерію та системи протиповітряної оборони.

Південна Корея, один із провідних виробників зброї, наразі надає нелетальну допомогу Україні, включаючи обладнання для розмінування. Цього місяця міністр закордонних справ Чо Те Юль заявив, що його країна розглядає всі можливі сценарії з наданням зброї та буде стежити за рівнем участі північнокорейських військ у Росії.