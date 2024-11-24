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СуспільствоШвейцарія

Мешканці Базеля схвалили виділення $40 млн на "Євробачення"

Дмитро Шварц
24 листопада 2024 р.

Виборці Базеля на референдумі переважною більшістю голосів схвалили виділення майже 40 мільйонів доларів на проведення у наступному році пісенного конкурсу "Євробачення".

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"Євробачення-2025"
Мешканці Базеля схвалили виділення $40 млн на проведення "Євробачення"Фото: Georgios Kefalas/KEYSTONE/picture alliance

Мешканці Базеля на референдумі у неділю, 24 листопада, переважною більшістю голосів схвалили виділення 34,96 млн швейцарських франків (39,5 млн доларів США) на проведення у наступному році пісенного конкурсу "Євробачення", передає агенція AFP.

Проміжні результати показали, що 66,4 відсотка виборців у швейцарському місті підтримали вкладення коштів платників податків у проведення "Євробачення-2025".

Швейцарський співак Nemo виграв "Євробачення-2024" з піснею "The Code", що дало Швейцарії право приймати 69-й конкурс наступного року. Для проведення заходу був обраний Базель.

Втім, ультраконсервативна християнська партія "Федеральний демократичний союз Швейцарії" (EDU) зібрала достатньо підписів для проведення референдуму щодо виділення 34,96 млн швейцарських франків, схвалених регіональною владою на проведення шоу.

Член правління EDU Філіп Карубі заявив, що конкурс став "повністю інструменталізованим для просування ідеологій", таких як "вокізм" і права трансгендерів. Він розкритикував конкурс за постановку того, що він назвав "богохульними виставами", деякі з яких межують з "окультизмом".

Базель сподівається заробити близько 60 млн швейцарських франків

"Євробачення" - це неприбутковий захід, який здебільшого фінансується за рахунок внесків громадських мовників, що беруть участь у ньому. Однак організатори заявляють, що "з огляду на вигоди, які отримають приймаючі міста", вони також повинні зробити свій внесок.

На основі двох останніх конкурсів у Ліверпулі та Мальме, Базель сподівається заробити близько 60 мільйонів швейцарських франків від проведення заходу, зокрема, у сфері туризму та гостинності.

Конкурс пройде на критій арені "Санкт-Якобсхалле" (St. Jakobshalle), півфінали відбудуться 13 і 15 травня, а фінал - 17 травня. Вболівальники, які не матимуть золотих квитків на арену, зможуть відвідати 40-тисячний футбольний стадіон "Санкт-Якоб Парк" (St. Jakob-Park), розташований через дорогу, щоб подивитися фінал на гігантському екрані, а також виступи колишніх зірок "Євробачення".

Якби базельці відхилили виділення грошей, "Євробачення-2025" було б обмежене лише самим шоу без жодних публічних заходів за межами головного майданчика.

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