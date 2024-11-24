У Швейцарії проходить референдум щодо "Євробачення-2025"

Жителі Базеля голосують, чи виділяти додаткові гроші на "Євробачення-2025". Референдум у місті ініціювали ультраконсерватори, які вважають конкурс "богохульним".

У швейцарському місті Базель у неділю, 24 листопада, відбудеться референдум з питання фінансування проведення в місті наступного року пісенного конкурсу "Євробачення".

Ініціатором референдуму виступила невелика ультраконсервативна християнська фундаменталістська партія EDU, яка засуджує "марнотратство" державних грошей на "богохульний" музичний захід. Базель виділив на конкурс додаткові кошти на загальну суму 35 мільйонів швейцарських франків (37,6 мільйона євро).

Якщо референдум буде успішним, то конкурс в травні 2025 року буде значно менш масштабним, навіть якщо основний тягар витрат візьме на себе Європейська мовна спілка (EBU).

69-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде в Базелі з 13 по 17 травня 2025 року. Країна проведе "Євробачення", оскільки її виконавець Nemo, який оголосили себе небінарною особистістю, тобто людиною, у якої немає певної гендерної ідентичності, виграли 68-й конкурс.

Голосування про "гендерну зірочку"

Тим часом виборці в Цюріху в неділю голосуватимуть за те, чи дозволити місту використовувати так звану "гендерну зірочку" (Gendersternchen) в офіційних публікаціях. Це знак *, що використовується в німецькій мові для позначення обох статей під час звернення до кількох людей одразу в письмовій формі. Наприклад: "liebe Künstler*innen" = "дорогі художники*ці".

Ця практика часто критикується соціал-консерваторами, і кілька політичних партій у Цюріху зібрали підписи за проведення референдуму щодо заборони цієї практики.