Мера німецького міста відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою

Бургомістра міста Галле (федеральна земля Саксонія) Бернда Віґанда у понеділок, 12 квітня, відсторонили від посади на невизначений час. Причиною цього рішення міської ради став той факт, що Віґанд достроково вакцинувався від коронавірусу, "що зруйнувало довірливі відносини із міською радою". Відповідне розпорядження про відсторонення на основі рішення міської ради голова представницького органу Катя Мюллер (Katja Müller) цього дня особисто вручила бургомістру, повідомляє інформагенція dpa.

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Рішення набуває чинності негайно. Утім, Віґанд може оскаржити розпорядження, а також набуття ним чинності. За словами Мюллер, вона виходить з того, що бургомістр вдасться до правових кроків.

Міська рада Галле 7 квітня на екстреному засіданні ухвалила рішення про відсторонення Віґанда. Підстава: 64-річний бургомістр та кілька міських посадовців зробили щеплення від коронавірусу - задовго до того, як мала настати їхня черга. Сам Віґанд відкидає усі звинувачення та вимоги відставки. Прокуратура Галле розпочала розслідування щодо можливого неправомірного приховування Віґандом доз вакцини. Дисциплінарне провадження щодо бургомістра перебуває на розгляді у земельному адміністративному відомстві.

Вакцинація у Німеччині

Вакцинація у Німеччині відбувається суворо за ухваленою черговістю. В першу, найбільш пріоритетну групу були включені ті, кому в разі зараження коронавірусом найбільше загрожує особливо тяжкий перебіг хвороби включно зі смертельними наслідками. Це - всі жителі Німеччини старше 80 років, а також особи з небезпечними хронічними захворюваннями. До цієї ж групи віднесені медики, а також мешканці будинків для літніх людей, пацієнти з деменцією, а також санітари, які доглядають за такими людьми.

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У другу групу включили людей у віці 70-80 років, осіб з певними хворобами, вчителів у початкових школах та вихователів у дитсадках. Лише у третій групі пріоритетності - люди у віці 60-70 років, пожежники та поліцейські, продавці у продовольчих крамницях.

Минулого місяця канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що чекатиме своєї черги, вона поки не вакцинувалася. Чекають своєї черги і засновники фірми BioNTech, яка розробила вакцину від коронавірусу.

На жорстку критику у німецькому суспільстві наражалися пропозиція вакцинувати поза чергою, для прикладу, футболістів провідних клубів.

Станом на 11 квітня щонайменше одну дозу вакцини у Німеччині отримали понад 13 мільйонів людей, двома дозами вакциновано 5 мільйонів. Населення країни становить близько 83 мільйонів людей.

Нагадаємо, в Україні з метою популяризації процесу вакцинації залишковими дозами вакцини щеплювали громадських та релігійних діячів, журналістів.