 Мера німецького міста відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Новини

Мера німецького міста відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою

Бургомістр міста Галле не став чекати своєї черги на вакцинацію та щепився достроково. Міська рада відсторонила його від посади.

Бургомістр міста Галле Бернд Віґанд щепився від коронавірусу, не чекаючи черги

Бургомістр міста Галле Бернд Віґанд щепився від коронавірусу, не чекаючи черги

Бургомістра міста Галле (федеральна земля Саксонія) Бернда Віґанда у понеділок, 12 квітня, відсторонили від посади на невизначений час. Причиною цього рішення міської ради став той факт, що Віґанд достроково вакцинувався від коронавірусу, "що зруйнувало довірливі відносини із міською радою". Відповідне розпорядження про відсторонення на основі рішення міської ради голова представницького органу Катя Мюллер (Katja Müller) цього дня особисто вручила бургомістру, повідомляє інформагенція dpa.

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Рішення набуває чинності негайно. Утім, Віґанд може оскаржити розпорядження, а також набуття ним чинності. За словами Мюллер, вона виходить з того, що бургомістр вдасться до правових кроків.

Міська рада Галле 7 квітня на екстреному засіданні ухвалила рішення про відсторонення Віґанда. Підстава: 64-річний бургомістр та кілька міських посадовців зробили щеплення від коронавірусу - задовго до того, як мала настати їхня черга. Сам Віґанд відкидає усі звинувачення та вимоги відставки. Прокуратура Галле розпочала розслідування щодо можливого неправомірного приховування Віґандом доз вакцини. Дисциплінарне провадження щодо бургомістра перебуває на розгляді у земельному адміністративному відомстві.

Вакцинація у Німеччині

Вакцинація у Німеччині відбувається суворо за ухваленою черговістю. В першу, найбільш пріоритетну групу були включені ті, кому в разі зараження коронавірусом найбільше загрожує особливо тяжкий перебіг хвороби включно зі смертельними наслідками. Це - всі жителі Німеччини старше 80 років, а також особи з небезпечними хронічними захворюваннями. До цієї ж групи віднесені медики, а також мешканці будинків для літніх людей, пацієнти з деменцією, а також санітари, які доглядають за такими людьми.

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У другу групу включили людей у віці 70-80 років, осіб з певними хворобами, вчителів у початкових школах та вихователів у дитсадках. Лише у третій групі пріоритетності - люди у віці 60-70 років, пожежники та поліцейські, продавці у продовольчих крамницях.

Минулого місяця канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що чекатиме своєї черги, вона поки не вакцинувалася. Чекають своєї черги і засновники фірми BioNTech, яка розробила вакцину від коронавірусу.

На жорстку критику у німецькому суспільстві наражалися пропозиція вакцинувати поза чергою, для прикладу, футболістів провідних клубів.

Станом на 11 квітня щонайменше одну дозу вакцини у Німеччині отримали понад 13 мільйонів людей, двома дозами вакциновано 5 мільйонів. Населення країни становить близько 83 мільйонів людей.

Нагадаємо, в Україні з метою популяризації процесу вакцинації залишковими  дозами вакцини щеплювали громадських та релігійних діячів, журналістів.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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