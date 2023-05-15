Марченко: Доплата всім військовим по 30 тисяч демотивує

У мінфіні сподіваються узгодити з силовиками й військовими компромісне рішення щодо доплат для військових, наголосив міністр Сергій Марченко. Але повернення доплат усім по 30 тисяч гривень - малоймовірне.

Міністр фінансів України Сергій Марченко переконаний, що повернення доплат по 30 тисяч гривень всім без винятку військовим демотивуватиме українських захисників. Таку думку він висловив у інтерв’ю для ділового видання Forbes Україна, опублікованому в понеділок, 15 травня.

За словами Марченка, ухвалена Верховною Радою на початку квітня поправка до нормативної бази, що повертає доплати всім без винятку військовим, "не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію". Марченко зазначив, що це не влаштовує і військове командування зокрема. "Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах з'явилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу", - розповів він.

Також урядовець наголосив, що збереження доплат усім військовим, а також працівникам інших силових структур потребуватиме значного підвищення податків, тож такий варіант подій є малоймовірним. На цьому тлі міністр пояснив, що завдання робочої групи, яка була створена в парламенті після прийняття поправки про повернення доплат у 30 тисяч гривень, - знайти рішення, яке буде максимально корисним для Збройних сил України (ЗСУ) та посильним для державного бюджету.

Мінфін готовий слухати військове керівництво

Марченко наголосив, що готовий слухати військове командування, а видатки на оборону й надалі зростають, однак інколи мінфін цікавлять деякі механізми виплат військовим. Один з таких прикладів, щодо якого у мінфіну є запитання, - "дезертири продовжують отримувати зарплатню у повному обсязі", пояснив міністр.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що силовий блок звернувся до керівництва Ради з проханням доопрацювати питання щодо доплат військовим і силовикам . Автори звернення пропонували надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці за диференційованим підходом, а також із залученням командування та представників сектора національної безпеки і оборони.

Брак коштів у бюджеті

Після повномасштабного вторгнення Росії держава зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак через брак коштів у січні 2023 року уряд вніс зміни до своєї постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовим, які працюють у тилу. Для тих, хто на передовій, доплати залишили.

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. Депутати також подали кілька проєктів законів, які б дозволили повернути виплати, зокрема хоча б для медичних, логістичних та інших важливих підрозділів. Зрештою, 10 квітня, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, депутати проголосували за поправку, яка повертає 30 тисяч надбавки до зарплат військовим. Водночас уже за день після голосування процес ухвалення закону заблокували.

Раніше в парламенті наголошували, що повернення виплат військовим потребуватиме близько трильйона гривень додаткового фінансування.

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