Макрон закликав французів платити "ціну за свободу" через брак газу з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон закликав співвітчизників до готовності заплатити "ціну за свободу" з огляду на економічні наслідки санкційного тиску на РФ. Відповідну заяву французький лідер зробив на пам'ятному заході в містечку Борм-ле-Мімоза, присвяченому 78-річчю висадці союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

"Я думаю про наш народ, якому потрібна сила волі, щоб протистояти викликам майбутнього, протистояти невизначеності, протистояти (...) негараздам, і спільно сприйняти ціну за нашу свободу та цінності", - сказав Макрон, якого цитує інформагенція dpa.

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Нинішній заклик французького лідера до громадян щодо можливого різкого зростання ці на енергоносії - не перший. Ще у липні Макрон закликав населення Франції бути готовим до економічних наслідків можливого припинення постачання російського газу до Франції. Досі держава у Франції обмежувала зростання тарифів на електроенергію та газ для споживачів, що коштувало держбюджету мільярди євро, нагадує dpa. Утім, Франція значно меншою мірою залежить від російського газу, ніж Німеччина.

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Як повідомлялося, нещодавно уряд Німеччини дозволив енергокомпаніям брати вищу плату за газ, ніж це вказано в контрактах. Уже з 1 жовтня діятиме нова надбавка за газ для населення й промисловості. Згідно з попередніми підрахунками, домогосподарствам доведеться платити за "блакитне паливо" в середньомуна 500 євро більше. Водночас уряд ФРН оголосив зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на газ з 19 до 7 відсотків. Утім, нині тривають запеклі дебати, щоб унормувати законом те, щоб це зниження ПДВ справді позначалося на сумах у платіжках споживачів.

Макрон засудив війну Путіна проти України

Говорячи про війну Росії проти України, Макрон наголосив, що війна повернулася на європейську землю, й лютує відносно близько від французького кордону. Саму цю війну французький президент назвав "брутальним нападом", а також імперіалістичним, реваншистським порушенням міжнародного права.

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На думку Макрона, Путін прагне нав'язати Європі свою "імперіалістичну волю", в тому числі й через "кричуще порушення територіальної цілісності держав", цитує агенція AP.