Макрон закликав французів платити "ціну за свободу" через брак газу з РФ

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Французький народ має бути готовим до "ціни за свободу" за енергоносії як наслідок санкційного тиску на РФ за війну в Україні, наголосив французький лідер Еммануель Макрон. Він вкотре засудив агресію РФ проти України.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав співвітчизників до готовності заплатити "ціну за свободу" з огляду на економічні наслідки санкційного тиску на РФ. Відповідну заяву французький лідер зробив на пам'ятному заході в містечку Борм-ле-Мімоза, присвяченому 78-річчю висадці союзників у Нормандії під час Другої світової війни.
"Я думаю про наш народ, якому потрібна сила волі, щоб протистояти викликам майбутнього, протистояти невизначеності, протистояти (...) негараздам, і спільно сприйняти ціну за нашу свободу та цінності", - сказав Макрон, якого цитує інформагенція dpa.
Читайте також: "Газпром" призупинить постачання газу "Північним потоком"
Нинішній заклик французького лідера до громадян щодо можливого різкого зростання ці на енергоносії - не перший. Ще у липні Макрон закликав населення Франції бути готовим до економічних наслідків можливого припинення постачання російського газу до Франції. Досі держава у Франції обмежувала зростання тарифів на електроенергію та газ для споживачів, що коштувало держбюджету мільярди євро, нагадує dpa. Утім, Франція значно меншою мірою залежить від російського газу, ніж Німеччина.
Читайте також: Біометан замість природного газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
Як повідомлялося, нещодавно уряд Німеччини дозволив енергокомпаніям брати вищу плату за газ, ніж це вказано в контрактах. Уже з 1 жовтня діятиме нова надбавка за газ для населення й промисловості. Згідно з попередніми підрахунками, домогосподарствам доведеться платити за "блакитне паливо" в середньомуна 500 євро більше. Водночас уряд ФРН оголосив зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на газ з 19 до 7 відсотків. Утім, нині тривають запеклі дебати, щоб унормувати законом те, щоб це зниження ПДВ справді позначалося на сумах у платіжках споживачів.
Говорячи про війну Росії проти України, Макрон наголосив, що війна повернулася на європейську землю, й лютує відносно близько від французького кордону. Саму цю війну французький президент назвав "брутальним нападом", а також імперіалістичним, реваншистським порушенням міжнародного права.
Читайте також: Альтернативи газу з РФ: що заважає будівництву газогону через Сахару до Європи
На думку Макрона, Путін прагне нав'язати Європі свою "імперіалістичну волю", в тому числі й через "кричуще порушення територіальної цілісності держав", цитує агенція AP.