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Еммануель Макрон і Олаф Шольц під час зустрічі в Парижі
Еммануель Макрон і Олаф Шольц під час зустрічі в ПарижіФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Макрон: ФРН і Франція будуть "піонерами відтворення" Європи

Ольга Лебедєва | Валерій Сааков
46 хв. тому

Саме ФРН і Франція, які пройшли спільний шлях примирення, мають стати "піонерами у відтворенні" Європи, а ЄС має виступати як "геополітична сила" на світовій арені, вважає Еммануель Макрон.

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Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Німеччина і Франція мають стати "піонерами у відтворенні" Європи. Відповідну заяву Макрон зробив у неділю, 22 січня, виступаючи на урочистій церемонії в Парижі з нагоди 60-річчя Єлисейського договору. На думку французького лідера, ця роль належить цим двом сусіднім країнам, оскільки після Другої світової війни вони пройшли спільний шлях примирення.

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Водночас Європейський Союз повинен і надалі бути в змозі виступати як "геополітична сила" на світовій арені, підкреслив Макрон. Зокрема, він назвав необхідність будівництва нової енергетичної системи, попри розбіжності між країнами, а також інвестицій у перехід на поновлювані джерела енергії та виробництво беземісійних видів енергії.

Метою є побудова Європейського Союзу, який "повністю виконує свої завдання як геополітичної сили, як у галузі оборони, так і в космосі, і дипломатії", додав президент Франції.

Шольц наголосив на тісній співпраці двох країн

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи з промовою в Сорбонні, наголосив на необхідності німецько-французької співпраці "як джерела імпульсів в об'єднаній Європі". Він назвав Францію "незамінною нацією" і багаторазово використовував у своєму виступі французькі вирази. Раніше Шольца критикували за те, що в промові про Європу в Празі він не згадав Францію, що стало черговим фактором деякого охолодження відносин двох країн, що тривало протягом останніх місяців.

Крім того, Шольц знову підтвердив незмінну солідарність Європи з Україною. "Ми будемо і далі підтримувати Україну, так довго і всебічно, як це необхідно. Ми, європейці, разом захищатимемо наш проєкт мирної Європи", - додав він і висловив упевненість у тому, що "путінський імперіалізм не зможе перемогти". За словами Шольца, європейці не дозволять "повернутися в той час, коли насильство заміняло політику, а континент роздирали ненависть і суперництво націй".

Єлисейський договір - 60 років потому

Єлисейський договір ФРН і Франція підписали 22 січня 1963 року, через 18 років після завершення Другої світової війни. Він вважається основоположним документом дружніх відносин двох країн, які були суперницями протягом століть. На урочистості з цієї нагоди до Парижа приїхали канцлер ФРН разом із 19 членами його кабінету, а також близько 120 депутатів Бундестагу. Це перша настільки представницька зустріч Німеччини й Франції останнім часом.

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Серед очікувань від цієї зустрічі - можливе спільне рішення Шольца і Макрона щодо скоординованого постачання основних бойових танків Україні.

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