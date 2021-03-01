Маас запропонував США виробити спільну політику щодо КНР та РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав нову адміністрацію США визначити спільну політику щодо Китаю та Росії. "Коли на карту поставлені наші інтереси та цінності, ми повинні стати на їхній захист", - заявив він у вівторок, 9 березня.

За словами Мааса, йдеться, зокрема, про критику порушень міжнародного права з боку РФ та КНР. "Я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до спільної трансатлантичної позиції стосовно цілеспрямованих санкцій після того, як вона була втрачена за останні чотири роки", - зазначив міністр у промові на онлайн-заході, організованому американським Brookings Institution.

Читайте також: Меркель закликала США до співпраці у протистоянні викликам з Росії та Китаю

Маас запропонував Байдену "нову угоду"

У своєму першому виступі на тему трансатлантичних відносин після інавгурації президента США Джо Байдена міністр закордонних справ Німеччини запропонував Вашингтону укласти "нову угоду" та почати вибудовувати партнерство на новому фундаменті після того, як йому було завдано значної шкоди під час правління Дональда Трампа. Для цього потрібна спільна боротьба за демократію та спільна стратегія щодо основних напрямів міжнародного порядку денного, вказав Маас.

Він також відповів на головне послання Байдена на виступі в рамках нещодавньої Мюнхенської конференції з безпеки - "Америка повернулася". "Німеччина на вашому боці", - заявив Маас. Та водночас німецький міністр визнав, що у ФРН залишаться деякі суперечки і з новою адміністрацією, однак при цьому він не згадав жодним словом конфлікт навколо газопроводу "Північний потік-2". Також Маас закликав США зберегти спільно з європейцями ядерну угоду з Іраном та визначити спільну трансатлантичну політику стосовно Афганістану.