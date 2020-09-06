Маас відкинув звинувачення РФ у справі про отруєння Навального

Влада Німеччини погодилася задовольнити запит Росії про правову допомогу у справі щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Haiko Maas) у програмі Bericht aus Berlin, яку показали в ефірі німецького телеканалу ARD ввечері в неділю, 6 вересня.

"Ми також, коли на минулому тижні розмовляли з послом Росії (в Берліні Сергієм Нечаєвим. - Ред.), сказали це у відповідь на його запит", - вказав глава МЗС Німеччини, підкресливши, що немає підстав не погоджуватися з таким проханням РФ.

Чергова "димова завіса" Москви

Гайко Маас додав, що Навального все ще обстежують в берлінській клініці Charite. "Утім, ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту про правову допомогу, - зазначив міністр. - Таким чином, (звинувачення Москви в затягуванні відповіді. - Ред.) - це чергова "димова завіса", такі в останні дні ми вже бачили. І я побоююся, що найближчими днями будуть і інші", - зазначив міністр.

Маас вкотре зажадав від Росії почати повноцінне розслідування усіх обставин отруєння опозиціонера. "Росія повинна брати участь в розслідуванні. До сих пір це ні в якому вигляді не відбувалося", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства ФРН.

ФРН чекає від Москви результати обстеження Навального в Омську

Також Маас заявив, що Росія також повинна передати Німеччині результати обстеження Навального під час його лікування в Омську. Російський опозиціонер був екстрено госпіталізований там в лікарню швидкої медичної допомоги №1. "Пан Навальний протягом двох днів перебував на лікуванні в Росії. Так що там багато слідів, аналізи, які там проводилися, результати - вони є тільки там", - сказав німецький міністр.

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Європейські консультації очікуються в найближчі дні

Німеччина надіслала Москві сигнал щодо своїх очікувань, що цей "справді жахливий злочин, порушення міжнародного права, буде розкрито, і що Росія не може просто вийти" з гри. "Якщо РФ не внесе свій вклад в розслідування або знову вдасться до таких "димових завіс", які мають місце вже кілька днів, тоді це стане ще однією ознакою того, що їй є, що приховувати", - переконаний глава МЗС ФРН.

Він додав, що консультації про реакції на дії Москви відбудуться на європейському рівні вже в найближчі дні. Відповідь, якщо вона буде, повинна бути "ефективною і цілеспрямованою", наголосив міністр.

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Маас: Для "Північного потоку - 2" є вагомі підстави

Низка німецьких політиків вимагає припинити проєкт "Північний потік - 2" в якості санкцій проти РФ. Утім, Гайко Маас зазначив, що для прокладання цього газопроводу існують вагомі підстави. За його словами, в проєкті задіяні понад сотня компаній, і половина з них - з Німеччини. Разом з тим було б неправильно "із самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи в зв'язку з подіями навколо Навального, переконаний Маас.

У МЗС РФ відреагували на заяви Мааса

Директорка департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на слова Гайко Мааса. У соцмережі Facebook вона написала, що РФ направила Німеччині формальний запит про правову допомогу "і по лінії правоохоронних органів, і по лінії лікарів" ще в серпні і запитала "чому ж обмін інформацією не почався". При цьому вона не повідомила, чому Росія не відповіла на запит Німеччини і донині не надає жодних данних про лікування Навального в Омську.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало недобре в літаку під час рейсу Томськ-Москва. Пілот вирішив здійснити екстрену посадку в Омську. Навального, який уже тоді був у комі, шпиталізували в міську лікарню, а через дві доби омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він відтоді перебуває на лікуванні в лікарні "Шаріте".

2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною отрутою з групи "Новачок". Це встановили в спецлабораторії Бундесверу. Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які стали цілю хімічної атаки в Солсбері, у Великобританії.

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