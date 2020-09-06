Маас відкинув звинувачення РФ у справі про отруєння Навального
Міністр закордонних справ Гайко Маас повідомив, що уряд Німеччини задовольнив запит РФ про правову допомогу у справі отруєння Олексія Навального. У відповідь речниця МЗС РФ запитала, чому не почався "обмін інформацією".
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас
Влада Німеччини погодилася задовольнити запит Росії про правову допомогу у справі щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Haiko Maas) у програмі Bericht aus Berlin, яку показали в ефірі німецького телеканалу ARD ввечері в неділю, 6 вересня.
"Ми також, коли на минулому тижні розмовляли з послом Росії (в Берліні Сергієм Нечаєвим. - Ред.), сказали це у відповідь на його запит", - вказав глава МЗС Німеччини, підкресливши, що немає підстав не погоджуватися з таким проханням РФ.
Чергова "димова завіса" Москви
Гайко Маас додав, що Навального все ще обстежують в берлінській клініці Charite. "Утім, ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту про правову допомогу, - зазначив міністр. - Таким чином, (звинувачення Москви в затягуванні відповіді. - Ред.) - це чергова "димова завіса", такі в останні дні ми вже бачили. І я побоююся, що найближчими днями будуть і інші", - зазначив міністр.
Маас вкотре зажадав від Росії почати повноцінне розслідування усіх обставин отруєння опозиціонера. "Росія повинна брати участь в розслідуванні. До сих пір це ні в якому вигляді не відбувалося", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства ФРН.
ФРН чекає від Москви результати обстеження Навального в Омську
Також Маас заявив, що Росія також повинна передати Німеччині результати обстеження Навального під час його лікування в Омську. Російський опозиціонер був екстрено госпіталізований там в лікарню швидкої медичної допомоги №1. "Пан Навальний протягом двох днів перебував на лікуванні в Росії. Так що там багато слідів, аналізи, які там проводилися, результати - вони є тільки там", - сказав німецький міністр.
Європейські консультації очікуються в найближчі дні
Німеччина надіслала Москві сигнал щодо своїх очікувань, що цей "справді жахливий злочин, порушення міжнародного права, буде розкрито, і що Росія не може просто вийти" з гри. "Якщо РФ не внесе свій вклад в розслідування або знову вдасться до таких "димових завіс", які мають місце вже кілька днів, тоді це стане ще однією ознакою того, що їй є, що приховувати", - переконаний глава МЗС ФРН.
Він додав, що консультації про реакції на дії Москви відбудуться на європейському рівні вже в найближчі дні. Відповідь, якщо вона буде, повинна бути "ефективною і цілеспрямованою", наголосив міністр.
Маас: Для "Північного потоку - 2" є вагомі підстави
Низка німецьких політиків вимагає припинити проєкт "Північний потік - 2" в якості санкцій проти РФ. Утім, Гайко Маас зазначив, що для прокладання цього газопроводу існують вагомі підстави. За його словами, в проєкті задіяні понад сотня компаній, і половина з них - з Німеччини. Разом з тим було б неправильно "із самого початку виключати" будь-які наслідки для цієї ініціативи в зв'язку з подіями навколо Навального, переконаний Маас.
У МЗС РФ відреагували на заяви Мааса
Директорка департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на слова Гайко Мааса. У соцмережі Facebook вона написала, що РФ направила Німеччині формальний запит про правову допомогу "і по лінії правоохоронних органів, і по лінії лікарів" ще в серпні і запитала "чому ж обмін інформацією не почався". При цьому вона не повідомила, чому Росія не відповіла на запит Німеччини і донині не надає жодних данних про лікування Навального в Омську.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало недобре в літаку під час рейсу Томськ-Москва. Пілот вирішив здійснити екстрену посадку в Омську. Навального, який уже тоді був у комі, шпиталізували в міську лікарню, а через дві доби омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він відтоді перебуває на лікуванні в лікарні "Шаріте".
2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною отрутою з групи "Новачок". Це встановили в спецлабораторії Бундесверу. Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які стали цілю хімічної атаки в Солсбері, у Великобританії.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.