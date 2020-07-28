Литва і Польща з занепокоєнням спостерігають за ситуацією в Білорусі

У Вільнюсі і Варшаві "з занепокоєнням" спостерігають за ситуацією в Білорусі, де 9 серпня відбудуться вибори президента, підтримують незалежність і збереження суверенітету цієї країни, заявляють міністри закордонних справ Литви і Польщі.

Литовський міністр Лінас Лінкявічюс у четвер, 6 серпня, під час розмови з польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив ситуацію в Білорусі та домовився "і надалі пильно спостерігати за ситуацією в сусідній державі, координувати дії", а також наголосив на важливості координації на рівні Євросоюзу, повідомляє агенція BNS з посиланням на МЗС Литви.

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"Під час розмови ще раз було зазначено, що дуже важливо, щоб владні структури Білорусі не застосовували надлишкову силу проти опозиції та ЗМІ", - йдеться в повідомленні МЗС.

За словами Лінкявічюса, якщо говорити про майбутнє Білорусії і прогнозувати його, то день після виборів може стати визначальним. Лінкявічюс і Чапутович відзначили, що Литва і Польща "зацікавлені і підтримують збереження незалежності і суверенітету Білорусі", а також готові сприяти цьому і в двосторонньому, і в міжнародному форматах, передає агенція "Інтерфакс".

"Міністри також відзначили потенційну можливість для Білорусі підключитися і до діяльності створеного нещодавно "Люблінського трикутника", в який входять Литва, Польща і Україна", - йдеться у заяві.

Люблінський трикутник

Як повідомлялося, наприкінці липня міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Чапутович та Лінкявічюс створили "Люблінський трикутник" як формат співпраці.

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Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті триваючої російської агресії проти України - як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Наголошується, що одним з важливих блоків взаємодії "Люблінського трикутника" стане розвиток торгівлі, інвестицій та інфраструктурних проєктів.

Вибори в Білорусі

Президентськівибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка, а також Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі у виборах ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня. Передвиборні перегони були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків.