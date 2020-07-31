 Правозахисники повідомляють про арешти затриманих в Мінську активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Правозахисники повідомляють про арешти затриманих в Мінську активістів

Понад 30 людей намагалися подати клопотання про зміну запобіжного заходу Віктору Бабарику і були затримані. Дев'ятьом з них уже призначили адмінарешти до 15 діб, з'ясував центр "Весна".

Затримання у Мінську, червень 2020 року

Затримання у Мінську, червень 2020 року

Районні суди у Мінську в четвер, 30 липня, виносили рішення про накладення адміністративних стягнень політичним активістам, затриманим у будівлі КДБ Білорусі напередодні виборів президента країни. Дев'ятеро осіб отримали до 15 діб адміністративного арешту за статтями про участь в несанкціонованому масовому заході і дрібне хуліганство, повідомляє правозахисний центр "Весна". Суди щодо ще кількох активістів перенесені на невизначений термін, додали правозахисники.

Не менше 36 осіб (не враховуючи журналістів) були затримані 28 липня. Вони збиралися подати клопотання про зміну запобіжного заходу Віктору Бабарику, який так і не став кандидатом у президенти країни. За даними правозахисників, затримували і тих, хто перебував біля будівлі, і тих, хто потрапив всередину.

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Ексголова правління "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико та його син були затримані 18 червня. Раніше в головному офісі банку в Мінську пройшов обшук. Було порушено кримінальну справу про відмивання грошей та ухилення від сплати податків. ЦВК Білорусі не зареєструвала Бабарика-старшого кандидатом, пославшись на невідповідність у декларації про доходи та майно, а також на участь іноземної організації в його висуненні.

Численні затримання перед виборами в Білорусі

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Кандидатами на пост зареєстровані п'ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тіхановского Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

Лукашенко керує країною з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед всіх глав європейських держав. Попередні тижні були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків.

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