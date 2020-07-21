 Новий формат: Україна, Польща і Литва створили ″Люблінський трикутник″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

Новий формат: Україна, Польща і Литва створили "Люблінський трикутник"

Глави МЗС України, Польщі і Литви домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, а також щодо розвитку торгівлі та інвестицій.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс створили "Люблінський трикутник" як формат співпраці. Відповідну спільну декларацію міністри ухвалили у вівторок, 28 липня, у польському Любліні, повідомляє пресслужба МЗС України. 

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права  у контексті триваючої російської агресії проти України - як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Наголошується, що одним з важливих блоків взаємодії "Люблінського трикутника" стане розвиток торгівлі, інвестицій та інфраструктурних проєктів. 

Як йдетьс в повідомленні, "Люблінський трикутник підкреслює важливість інтенсифікації взаємодії між Європейським Союзом, Північноатлантичним альянсом та Східним партнерством та приділяє особливу увагу розвитку Ініціативи Трьох Морів. Країни формату підтримують співпрацю України з Тримор'ям та іншими регіональними форматами взаємодії". 

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Під час брифінгу глава українського МЗС запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви тільки розширюватиметься й не обмежуватиметься лише питаннями оборони.

"Ми говоритимемо про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм - про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу загалом ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається у світі", - зазначив глава МЗС України.

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Кулеба також додав, що подякував Польщі та Литві за те, що вони послідовно підтримують Україну на шляху членства до ЄС і НАТО, на шляху реформ. "Це більше, ніж дружня підтримка. Це більше, ніж підтримка партнерів. Це справді сімейна підтримка", - наголосив він. Він додав що "немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців та українців". 

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