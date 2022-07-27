Lufthansa скасувала понад тисячу рейсів у Німеччині через страйк

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Страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa зачепив інтереси близько 134 тисяч пасажирів. Профспілка вимагає підвищення зарплати для 20 тисяч працівників.
Наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa почав страйк вранці у середу, 27 липня, і оголосив про скасування майже всіх своїх рейсів у Німеччині. Наслідки цього відчують близько 134 тисяч пасажирів, насамперед у великих аеропортах-хабах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.
До попереджувального страйку у розпал туристичного сезону закликала профспілка Ver.di під час тарифної суперечки з керівництвом авіакомпанії.
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Згідно з пресрелізом Lufthansa, в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 678 рейсів, що зачепить інтереси близько 92 тисяч пасажирів, в аеропорту Мюнхена - 345 рейсів, що матиме вплив на 42 тисячі пасажирів. Страйк має тривати до 6 ранку 28 липня.
Профспілка вимагає підвищення заробітної плати приблизно для 20 тисяч співробітників авіакомпанії на 9,5 відсотка та встановлення мінімальної погодинної оплати праці у розмірі 13 євро.