 Lufthansa скасувала понад тисячу рейсів у Німеччині через страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2022

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Новини

Lufthansa скасувала понад тисячу рейсів у Німеччині через страйк

Страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa зачепив інтереси близько 134 тисяч пасажирів. Профспілка вимагає підвищення зарплати для 20 тисяч працівників.

Літак Lufthansa

Літак Lufthansa

Наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa почав страйк вранці у середу, 27 липня, і оголосив про скасування майже всіх своїх рейсів у Німеччині. Наслідки цього відчують близько 134 тисяч пасажирів, насамперед у великих аеропортах-хабах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.

До попереджувального страйку у розпал туристичного сезону закликала профспілка Ver.di під час тарифної суперечки з керівництвом авіакомпанії.

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Згідно з пресрелізом Lufthansa, в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 678 рейсів, що зачепить інтереси близько 92 тисяч пасажирів, в аеропорту Мюнхена - 345 рейсів, що матиме вплив на 42 тисячі пасажирів. Страйк має тривати до 6 ранку 28 липня.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати приблизно для 20 тисяч співробітників авіакомпанії на 9,5 відсотка та встановлення мінімальної погодинної оплати праці у розмірі 13 євро.

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