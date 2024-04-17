Люди під завалами: у Чернігові росте число жертв удару РФ

Росія завдала три удари "Іскандерами" майже по центру Чернігова. Загинули більше 10 цивільних, понад 60 - поранені, в тому числі діти. Триває пошуково-рятувальна операція.

Війська РФ зранку в середу, 17 квітня, завдали трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого є багато загиблих і поранених цивільних.

"Недобрий ранок на Чернігівщині! Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють медики, створений штаб - буде надаватися вся необхідна допомога", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Кількість жертв російського удару в Чернігові зростає

В.о. мера Чернігова Олександр Ломако наголосив, що Чернігівський обласний центр крові дуже потребує допомоги донорів, особливо з негативним резусом.

Спершу він повідомив, що підтверджена інформація про п'ятьох загиблих. Станом на 10:40 було відомо вже про вісьмох загиблих.

Об 11:15 президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо вже про 10 загиблих і 20 постраждалих. "Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. На жаль, кількість загиблих може зрости", - написав він у соціальних мережах.

Об 11:35 стало відомо, що кількість жертв зросла до 11, а травмованих - до 22. Щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти. "Під завалами - ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція", - розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

О 12-й заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що потерпіли понад 50 людей, з них троє - діти. "Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто", - написав він.

Станом на 12:45 кількість жертв зросла до 13, травмованих - до понад 60, пише Клименко.

Зеленський: Трагедія в Чернігові - через нестачу засобів ППО

За попередніми даними, удару по Чернігову завдали крилатими ракетами "Іскандер", повідомив Чаус "Суспільному".

Зеленський заявив: "Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме".

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Як повідомлялося, в ніч на середу на військовому аеродромі в Джанкої на півночі анексованого Росією Криму після вибухів розпочалась пожежа на військовому аеродромі.

На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї.