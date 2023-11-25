ФРН припинить дію граничних цін на енергоносії з 2024 року

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що стримування цін на енергоносії припиниться в кінці 2023-го. Водночас, попри поточну бюджетну кризу, військова допомога Україні наступного року сягне восьми мільярдів євро.

У Німеччині державне стримування цін на електроенергію та газ завершиться наприкінці 2023 року. Фонд економічної стабілізації (WSF) буде закритий 31 грудня, заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) у програмі "Інтерв'ю тижня" на радіо Deutschlandfunk у суботу, 25 листопада.

За словами Лінднера, причиною цього є замороження частини бюджетних видатків, запроваджене 21 листопада міністерством фінансів після рішення Конституційного суду Німеччини про неправомірність перерозподілу попередніх невикористаних коштів. Як повідомлялось, дію граничних цін на енергоносії планували продовжити до кінця березня 2024 року.

Лінднер також не виключив ще одного призупинення дії граничних цін на природний газ та електроенергію в наступному році. Однак він наголосив, що відкидає реформу "боргового гальма", як того вимагали соціал-демократи та Зелені. "Держава має проблему не з доходами, а з витратами", - пояснив міністр.

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Лінднер: Німецька військова допомога Україні буде подвоєна

Водночас, за словами міністра фінансів, військова допомога Україні від Німеччини наступного року буде подвоєна, незважаючи на поточну бюджетну кризу. Підтримка України не підлягає сумніву, наголосив Лінднер. Згідно з планами уряду, кошти мають бути збільшені з чотирьох до восьми мільярдів євро.

Нагадаємо, граничні ціни на енергоносії, які у Німеччині ще називають "ціновим гальмом", запроваджені наприкінці 2022 року, обмежують тарифи для побутових споживачів для електроенергії на рівні 40 євроцентів за кіловат-годину, для газу - 12 центів. Вони застосовуються до 80 відсотків очікуваного річного споживання, розрахованого у вересні 2022 року.

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