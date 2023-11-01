У ФРН подовжили дію граничних споживчих цін на енергоносії

Рішення Берліна про подовження дії "цінового гальма" на газ, електроенергію та теплопостачання для споживачів має ще схвалити Єврокомісія.

Уряд Німеччини у середу, 1 листопада, схвалив подовження дії граничних цін на енергоносії. Відповідно до ухваленої у Берліні постанови, граничні ціни на природний газ, електроенергію та тепло залишатимуться чинними до кінця квітня 2024 року.

Водночас у міністерстві економіки наголосили, що це рішення уряду ФРН потребує схвалення Європейської Комісії. Також цю ухвалу ще має затвердити Бундестаг.

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Граничні ціни на енергоносії, які у Німеччині ще називають "ціновим гальмом", запроваджені наприкінці 2022 року, діють до кінця 2023-го й обмежують тарифи для побутових споживачів для електроенергії на рівні 40 євроцентів за кіловат-годину, для газу - 12 центів. Вони застосовуються до 80 відсотків очікуваного річного споживання, розрахованого у вересні 2022 року.

Водночас німецькі комунальні підприємства мають серйозні занепокоєння щодо подовження дії граничних цін через короткостроковість технічної імплементації рішення на тлі відкритої позиції ЄС щодо цього. Також енергопідприємства застерігають, що ставка ПДВ, що знижена до кінця року, з січня 2024-го зросте і ляже на плечі споживачів, що також спричинить і додаткове бюрократичне навантаження.