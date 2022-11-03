У ФРН погодили "цінове гальмо" для енергоносіїв

Влада Німеччини погодила обмеження цін на газ, електроенергію, теплопостачання для фізосіб та промисловості. Також погодили запровадження проїзного квитка вартістю 49 євро.

Федеральна та земельна влада в Німеччині домовилися запровадити "цінове гальмо" для енергоносіїв і проїзний квиток вартістю 49 євро. Ці питання обговорили на зустрічі в Берліні в середу, 2 листопада.

За пропозицією експертної комісії "цінове гальмо" для газу має бути запроваджене з березня 2023 року. Передбачається, що воно буде чинним до квітня 2024 року, але можливість його скасування спробують забезпечити до 1 лютого, зазначено в підсумковому документі. "Гальмо" для цін на газ для промислової галузі планують запровадити із січня 2023-го. Із цього ж часу має набути чинності обмеження цін на електрику для домогосподарств і підприємств.

Ціни на газ для споживачів-фізосіб і невеликих компаній встановлено на рівні 12 центів за кВт-год, на електроенергію - на рівні 40 центів. Ціновий бар'єр встановлюється і для централізованого теплопостачання: не більше 9,5 цента за кВт-год. Заходи підтримки поширюються на 80 відсотків річного споживання.

Проїзний за 49 євро планують запровадити з кінця 2022 року

Проїзний квиток вартістю 49 євро федеральна і земельна влада домовилися запровадити найближчим часом, повідомив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Очікується, що він буде доступний для жителів країни з кінця нинішнього року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також пообіцяв землям і муніципалітетам багатомільярдну допомогу у зв'язку з прийомом біженців. На зустрічі прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль (Stephan Weil) висловив думку, що взимку на тлі війни в Україні кількість мігрантів у Німеччині істотно збільшиться. Федеральний уряд планує виділити на допомогу біженцям додатково по 1,5 мільярда євро в нинішньому і наступному роках. Крім того, з 2023 року влада ФРН зобов'язалася виплачувати по 1,25 мільярда євро для підтримки біженців, які прибувають не з України.

Для боротьби зі зростанням цін Бундестаг схвалив 200 мільярдів євро кредитів

Наприкінці жовтня німецький Бундестаг схвалив кредити в розмірі 200 мільярдів євро зі спеціального Фонду економічної стабільності (Wirtschaftsstabilisierungsfond) для стримування різкого зростання цін на енергоносії та допомоги бізнесу.

Згідно з планами уряду, виділених кредитів має вистачити до 2024 року. Цю пропозицію має розглянути Бундесрат, що представляє в парламенті ФРН інтереси земель.

Читайте також: Як у Німеччині заощаджують електроенергію