Як у Німеччині заощаджують електроенергію

Холодна пора року вступає у свої законні права, а разом з нею і рано сутеніє. Сонце ховається вже по обідніх годинах, а в магазинах вмикають додаткове підсвітлення. На це йде багато електроенергії, і обходиться це дорого. З настанням холодів треба буде ще й вмикати опалення. Але з огляду на високі ціни на енергію чимало підприємств у Німеччині вимушені вживати додаткових заходів заощадження, аби зменшити рахунки за струм. Питання, яке ще влітку було теоретичним, тепер постало цілком практично.

У державному секторі в Німеччині ще з 1 вересня набули чинності урядові розпорядження із заощадження енергії. Згідно з ними, офіси в громадських будівлях можна опалювати максимум до температури у 19 градусів, а в порожніх приміщеннях та кімнатах опалення має бути вимкнено. Лише холодна вода для миття рук, освітлення має залишатися тільки в тих офісних приміщеннях, де це справді необхідно. Пам'ятники архітектури та культурні пам'ятки більше не підсвічуються, рекламні вивіски підсвічуються лише погодинно.

В офіс з теплою ковдрою?

На приватних підприємствах також розробляють плани заходів заощадження енергії. Зокрема, ущільнюються робочі місця або запроваджується робота на віддаленому доступі, аби таким чином вивільнити приміщення, в яких можна буде вимкнути опалення й світло. Багато компаній мають намір дотримуватися саме визначеної урядом норми у 19 градусів. Офісних працівників обіцяють забезпечити теплими ковдрами.

Особливо складно буде там, де світло й тепло є частиною бізнесу. І це стосується не лише таких очевидних місць, як сауни, басейни та оздоровчі центри. Тут власникам доведеться точно прорахувати, чи їхня бізнес-модель за нових обставин все ще залишається рентабельною.

Читайте також: Високі ціни на енергоносії: чи загрожують Німеччині соціальні заворушення?

Клієнтам подобається тоді, коли тепло і світло

Роздрібній торгівлі теж доводиться перелаштовуватися прямо на ходу. Щоб привернути увагу покупця, товар необхідно представити, буквально, в потрібному світлі, а на це йде чимало електроенергії. Торговельні центри зазвичай повністю яскраво освітлені. У вітринах горять прожектори, заманюючи покупців у магазини в темну пору року. Всередині панує приємна температура, а продумані концепції освітлення створюють атмосферу, яка надихає клієнтів не йти з крамниці з порожніми руками. Тож чи вигідно з фінансової точки зору тримати магазин відкритим аж до пізнього вечора?

У тих магазинах, де витрати перевищують прибуток, вже вирішили скоротити години роботи. Це стосується бізнесів у маленьких містах або тих, де і без того бувало не так багато клієнтів.

Торговельні центри, як правило, яскраво освітлені. На фото: Mall of Berlin у столиці ФРН Фото: Sabine Kinkartz/DW

Охолодження теж з'їдає багато енергії

Мережа супермаркетів-дискаунтерів Aldi-Nord вже на годину раніше зачиняє чимало зі своїх приблизно 2200 філіалів. "У ці часи ми хочемо зробити свій внесок і заощадити енергію", - написано на оголошеннях про скорочення годин роботи на вході до магазинів. Довше працюватимуть лише магазини, розташовані в торговельних центрах або там, де притік покупців найвищий між 21-ю та 22-ю годинами.

Однак конкуренти сумніваються, що Aldi таким чином зможе серйозно заощадити на енергії. "Реальна економія енергії буде незначною", - вважає Раймунд Ессер (Raimund Esser) з Rewe Corporate Communications. Майже половина енергетичних витрат у торгівлі харчовими продуктами припадає на технологічне охолодження, яке використовується незалежно від годин роботи.

Читайте також: У Німеччині попередили: економити енергію доведеться ще більше

Також можна опалювати морозильниками

Інші гіганти німецької роздрібної торгівлі, такі як Edeka та Schwarz Group, до якої належать Lidl і Kaufland, стверджують, що вже давно працюють над питанням енергоефективності. Там, де це можливо, встановлюють фотоелектричні системи. Rewe та Edeka звертають увагу на те, що зазвичай оснащують охолоджувальні полиці в своїх філіалах скляними дверцятами. А мережа супермаркетів Kaufland якраз саме цим зараз і зайнята.

Незасклені охолоджувальні полиці можна зустріти в німецьких супермаркетах дедалі рідше Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

Але всі гіганти торгівлі хочуть використовувати тепло і холод максимально ефективно. "Морозильники та шафи генерують більше тепла, ніж холоду", - пише Домінік Кноблох (Dominik Knobloch) із відділу корпоративних комунікацій Kaufland. "Ми використовуємо це відпрацьоване тепло, подаючи його в промислову систему підігріву підлоги, прокладеної під усім торговим залом". Крім того, накопичене тепло використовується для вентиляційної системи, дверних завіс на входах і радіаторів в офісах. "Таким чином ми покриваємо майже чотири п'ятих загальних потреб в опаленні філіалів Kaufland", - пояснює Кноблох.

Перехід на світлодіодні лампи

Мережі супермаркетів дедалі частіше використовують світлодіодні лампи, які споживають навіть менше електроенергії, ніж енергозберігаючі. У мережі Lidl усі філіали вже переобладнали. У нових філіалах освітлення можна оптимізувати таким чином, що "в майбутньому можна буде заощадити ще на 30 відсотків більше енергії", йдеться у заяві.

Скорочення годин роботи, як у Aldi-Nord, наразі не хоче жодна з великих мереж супермаркетів. "Наразі ми не бачимо причин пропонувати нашим клієнтам обмежені послуги", - пише Ганна Колл (Hanna Koll) з пресслужби Edeka у Гамбурзі, але додає: "Звичайно, ми продовжуємо уважно стежити за конкурентами та постійно переглядаємо наш підхід".

Різдвяні ярмарки мають пройти за планом

Для бізнесменів ситуація з цінами на енергію має першочергове значення. Якщо енергія дорога, але витрати можна компенсувати за рахунок доходу, то не все так безнадійно. Це стає очевидним на прикладі різдвяних ярмарків. Влітку їхнє проведення часто ставили під сумнів або взагалі пропонували скасувати. З того часу більшість таких пропозицій було переглянуто.

Подумали й про тих, для кого це важлива частина заробітку, адже через пандемію коронавірусу багато різдвяних ринків в останні два роки або не відкрилися взагалі або ж працювали з обмеженнями. У Мюнхені традиційний різдвяний ярмарок 2021 року скасували лише за кілька днів до відкриття. Галузь опинилася на межі виживання й терміново потребує доходів.

Читайте також: Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть?

Не все, як було раніше

У Берліні з кінця жовтня на Потсдамській площі встановили комплекс "Зимовий світ". На перший погляд все, як і було, але бракує ковзанки. У яскраво підсвітлених дерев'яних кіосках продають глінтвейн, сосиски, солодку вату та смажений мигдаль. Діти катаються на санчатах на лижному трампліні заввишки 12 і завдовжки у 70 метрів, виготовленого із пластику.

На різдвяних ярмарках цього року очікують подорожчання глінтвейну Фото: Sabine Kinkartz/DW

Зазвичай різдвяні ярмарки у Німеччині відкриваються з кінця листопада. Тоді темніє раніше і стає значно холодніше. Організатори вже мають подумати про те, скільки обмежень готові клієнти терпіти. Наприклад, подекуди вже заборонили газові обігрівачі, багато хто обіцяє оптимізувати освітлення. Пропонується святкові вогні вмикати пізніше, а вимикати раніше, а від громіздких освітлювальних елементів взагалі відмовитися.

Скільки перекладуть на плечі відвідувачів?

Як не крути, а улюблений для багатьох глінтвейн, швидше за все, цього року подорожчає, адже торговці різдвяних ярмарків спробують перекласти свої підвищені витрати на клієнтів, як це вже роблять мережі супермаркетів.

Aldi-Nord також продовжить стежити за витратами, а на весні вирішить, чи варто знову продовжувати час роботи. Ймовірно, тут зіграє свою роль і нестача персоналу. "Ми раді, що можемо дати нашим співробітникам, які останніми роками працювали неймовірно, трохи більше вільного часу, скоротивши години роботи", - кажуть в Aldi.