Економіка ФРН добре адаптувалася без газу з РФ - дослідження

Економіка ФРН вистояла без газу з РФ не лише через м'яку зиму, з'ясувала команда дослідників.

Німецька економіка добре впоралася з відсутністю поставок російського газу, і це відбулося не лише завдяки м'якій минулій зимі, йдеться у спільному дослідженні науковців Боннського та Кельнського університетів, Лондонської школи економіки та аналітичного центру Bruegel, результати якого оприлюднені у вівторок, 9 травня.

Зокрема, дослідники дійшли висновку, що німецька промисловість могла б витримати заморожування поставок російського газу вже з квітня 2022 року. "Ринкова економіка має величезну здатність до адаптації, яка була значно недооцінена", - прокоментував результати економіст Моріц Шуларік (Moritz Schularick), цитує AFP.

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Навесні 2022 року дослідники використовували макроекономічну модель для розрахунку економічних наслідків припинення імпорту російських енергоносіїв. Вони спрогнозували втрату економічного виробництва до трьох відсотків порівняно зі сценарієм продовження російських поставок. Тепер команда Шуларіка бачить підтвердження цим розрахункам, враховуючи цифри фактичного зростання валового внутрішнього продукту ФРН і відсутність рецесії.

Як економіці ФРН вдалося адаптуватися без російського газу

Дослідники пояснюють, що німецька промисловість адаптувалася до енергетичної кризи і заощадила газ: в той час як енергоємні галузі, такі як хімічна промисловість і виробництво скла, скоротили виробництво, інші галузі майже не постраждали, свідчать офіційні статистичні дані. Крім адаптивності компаній, дослідники відзначають успішну закупівлю газу в інших країнах, зокрема й за рахунок поставок скрапленого природного газу (СПГ).

Економісти також не погоджуються з тим, що гіршого сценарію вдалося уникнути лише завдяки м'якій зимі: "За даними Німецької метеорологічної служби, середня зимова температура взимку 2022/23 року становила 2,9 градуса за Цельсієм, що було навіть трохи холодніше, ніж середня температура за чотири попередні зими". Натомість виникли інші проблеми, такі як вихід з ладу низки французьких атомних електростанцій та пожежа на найбільшому у США заводі з виробництва СПГ.

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"Той факт, що Німеччині "пощастило" пережити зиму, було значно перебільшено у публічних дебатах, - пояснив Шуларік. - Цей результат має нарешті покласти край дебатам, що розпочалися минулого року, про наслідки припинення імпорту російських енергоносіїв".

Як відомо, торік з початком нападу на Україну Росія поступово скорочувала поставки газу до ФРН через балтійський газопровід "Північний потік-1", а з кінця серпня повністю припинила їх.