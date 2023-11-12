"Лікарі без кордонів": Ситуація у Газі катастрофічна

Бойові дії між ізраїльською армією і бойовиками терористичної організації ХАМАС призвели до хаотичного стану в лікарнях на півночі Сектора Гази. Якщо бої не припиняться або принаймні з лікарень не будуть евакуйовані пацієнти, "ці лікарні перетворяться на морги", заявили в міжнародній організації "Лікарі без кордонів" у неділю, 12 листопада.

Ситуація в клініці Аль-Шіфа, найбільшій лікарні в прибережній зоні, є "катастрофічною", пояснили "Лікарі без кордонів". Хірург організації, який там працює, повідомив про смерть двох недоношених немовлят через відключення електроенергії та дорослого через відмову апарату штучної вентиляції легенів. В лікарні бракує також води і харчів. Крім пацієнтів на її території переховуються "численні цивільні", розповів лікар. Аль-Шіфа є найбільшою клінікою в Секторі Гази, станом на 11 листопада у ній, як стверджували медичні служби Гази, перебували 2500 пацієнтів, зокрема 45 немовлят, та знайшли прихисток 50-60 тисяч мирних жителів.

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Однак, за даними Армії оборони Ізраїлю, саме поблизу лікарень і в підземних тунелях під ними знаходяться командні пости ХАМАСу, а мирних жителів терористи з цієї організації використовують як "живий щит". Медичний персонал лікарні Аль-Шіфа спростовує такі заяви та звинувачує Ізраїль в атаках, жертвами яких стають мирні жителі.

Увечері 11 листопада ізраїльські військові оприлюднили заяву, що інформація про завдання Армією оборони Ізраїлю ударів по лікарнях у Секторі Гази є "неправдивою".

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також висловила свою стурбованість і 12 листопада заявила, що втратила зв'язок з лікарнею Аль-Шіфа.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), 20 з 36 лікарень у Cекторі Гази "більше не функціонують".

Між тим, незважаючи на заклики як до гуманітарного, так і повного припинення вогню, Ізраїль таких рішення не ухвалює. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху 12 листопада заявив, що війна Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС триває "з усієї сили", і має одну мету - перемогу.

На зустрічі на вищому рівні глави держав і урядів арабських і мусульманських країн закликали до "зобов'язуючої" резолюції ООН про припинення ізраїльських атак на об'єкти в Секторі Гази.