Ізраїль не запроваджуватиме режим припинення вогню

Війна Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС триває "з усієї сили", і має одну мету - перемогу. "Альтернативи перемозі немає", - заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув міжнародні заклики про припинення вогню у війні, яку його держава веде проти терористичної організації ХАМАС. Війна Ізраїлю проти ХАМАС триває "з усієї сили", і має одну мету - перемогти. "Альтернативи перемозі немає", - заявив прем'єр Ізраїлю в суботу, 11 листопада.

За словами ізраїльського лідера, припинення вогню буде можливим лише у разі звільнення терористами ХАМАС усіх 239 заручників, яких зараз утримують в Секторі Гази.

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Нетаньяху про демілітаризацію Сектора Гази

Нетаньяху додав, що після завершення війни, що почалася після масованого нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, необхідно буде провести демілітаризацію Сектора Гази. Контроль за безпекою на цій території здійснюватиме Ізраїль, додав він. У відповідь на запитання, що він розуміє під словами "контроль за безпекою", Нетаньяху уточнив, що збройні сили Ізраїлю повинні мати можливість вільно заходити в Сектор Гази, щоб переслідувати там бойовиків.

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Водночас ізраїльський лідер відкинув можливість передачі на певній стадії контролю над Сектором Гази палестинській адміністрації, яка зараз управляє автономними областями на Західному березі річки Йордан. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США виступають проти повторної окупації Ізраїлем Сектора Гази та пропонують формування єдиного палестинського уряду як у Секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан, що має стати кроком на шляху до створення палестинської держави.

Бої з ХАМАСом на півночі Сектора Гази

Тиск на Ізраїль щодо припинення вогню зростає через бойові дії, які ізраїльська Армія оборони останні дні веде проти ХАМАС у Газі, в районі найбільшої лікарні Аль-Шіфа, та на тлі повідомлень про перебої з постачанням її та інших медустанов електроенергією та іншими ресурсами. Це нібито призводить до смерті пацієнтів, у тому числі дітей.

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Однак, за даними Армії оборони Ізраїлю, саме поблизу лікарень і в підземних тунелях під ними знаходяться командні пости ХАМАСу, а мирних жителів терористи з цієї організації використовують як "живий щит". Медичний персонал лікарні Аль-Шіфа спростовує такі заяви та звинувачує Ізраїль в атаках, жертвами яких стають мирні жителі.

Увечері 11 листопада ізраїльські військові оприлюднили заяву, що інформація про завдання Армією оборони Ізраїлю ударів по лікарнях у Секторі Гази є "неправдивою".