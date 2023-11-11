Найбільша лікарня у Секторі Гази припиняє роботу через брак палива. Про це у суботу, 11 листопада, повідомляють медичні служби Сектора Гази, контрольовані радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС.



Ідеться про клініку Аль-Шіфа у Газі, де, як стверджують медичні служби Гази, перебувають 2500 пацієнтів, зокрема 45 немовлят, та знайшли прихисток 50-60 тисяч людей.



На ранок 11 листопада ізраїльські війська оточили лікарню, а кількість людей, які залишаються в її будівлі та на території комплексу, за деякими джерелами, зменшилася до 15 тисяч людей. Перевірити наведені дані з незалежних джерел неможливо.

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Ізраїль: У лікарні Аль-Шіфа знаходиться командний пункт ХАМАС

Увечері 10 листопада видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило про евакуацію пацієнтів та персоналу лікарні Аль-Шіфа через наближення ізраїльських військових до комплексу її будівель. За даними Армії оборони Ізраїлю, у лікарні знаходиться ключовий командний центр ХАМАС.



Ізраїльські військовослужбовці з початку наземної операції у секторі Газа взяли під контроль 11 передових постів терористичного руху ХАМАС, повідомляє 11 листопада агенція dpa з посиланням на Армію оборони Ізраїлю. Внаслідок ударів, завданих минулої ночі, ізраїльська армія знищила кілька об'єктів ХАМАСу, у тому числі підземний тунель, розташований біля однієї зі шкіл, та склад зброї. Минулої доби, за інформацією ізраїльських військових, також знешкоджено автомобіль із вибухівкою та знищено військові цілі в таборі для біженців Аль-Шаті.



У ніч проти 11 листопада палестинські терористи обстріляли південні райони Ізраїлю. У кількох містах поблизу кордону із Сектором Газа лунали сигнали повітряної тривоги.

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