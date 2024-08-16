Легіон "Свобода Росії" закликав бійців РФ здаватися в полон

Легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, звернувся до військовослужбовців російської армії та закликав їх здаватися в полон Збройним силам України (ЗСУ).

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова (начальник генштабу РФ Валерій Герасимов. - Ред.). Це рішення - здорова альтернатива бездумній смерті", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 16 серпня, в Telegram-каналі підрозділу.

Також в легіоні закликали вступити до своїх лав тих, хто "має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії". "Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання повернути зброю на Кремль", - йдеться у заяві.

Україна на Курщині поповнює обмінний фонд

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі наступу на Курщині наголошував на тому, що ЗСУ "суттєво оповнили обмінний фонд" для України. Напередодні джерело в СБУ розповіло DW, що в ході лише однієї операції українським спецпризначенцям вдалося захопити 102 російських військових.

Наразі не відомо, скільки всього полонених українським силам вдалося захопити на Курщині, однак британське видання The Independent з посиланням на українського полковника, який побажав залишитися невідомим, стверджує, що "справжня цифра була ближчою до 2000" людей.