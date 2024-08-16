  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Легіон "Свобода Росії" закликав бійців РФ здаватися в полон

Дмитро Шварц
16 серпня 2024 р.

Легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, закликав військовослужбовців російської армії здаватися в полон Збройним силам України.

https://p.dw.com/p/4jY2n
Бійці легіону "Свобода Росії", травень 2023 року
Легіон "Свобода Росії" закликав військових РФ здаватися в полон ЗСУФото: Sergey Bobok/AFP

Легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, звернувся до військовослужбовців російської армії та закликав їх здаватися в полон Збройним силам України (ЗСУ).

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова (начальник генштабу РФ Валерій Герасимов. - Ред.). Це рішення - здорова альтернатива бездумній смерті", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 16 серпня, в Telegram-каналі підрозділу.

Також в легіоні закликали вступити до своїх лав тих, хто "має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії". "Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання повернути зброю на Кремль", - йдеться у заяві.

Україна на Курщині поповнює обмінний фонд

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі наступу на Курщині наголошував на тому, що ЗСУ "суттєво оповнили обмінний фонд" для України. Напередодні джерело в СБУ розповіло DW, що в ході лише однієї операції українським спецпризначенцям вдалося захопити 102 російських військових.

Наразі не відомо, скільки всього полонених українським силам вдалося захопити на Курщині, однак британське видання The Independent з посиланням на українського полковника, який побажав залишитися невідомим, стверджує, що "справжня цифра була ближчою до 2000" людей.

Росіяни на боці України: для чого ЗСУ батальйон "Сибір"?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ілля Пономарьов (л) та представники озброєної російської опозиції, серпень 2022 року, Київ

Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

За різними даними, до кількох сотень російських громадян можуть воювати на боці України проти РФ. DW про те, що про них відомо.
Конфлікти5 грудня 2022 р.
Вказівник відстані до російського Курська у Сумській області України

Україна "максимально ефективно" використає полонених з Курщини

Україна "максимально ефективно" використає полонених з Курщини

СБ України за день взяла у полон на Курщині 102 російських військових. Тепер цим треба "максимально ефективно скористатися", щоб повернути українських оборонців, зазначив глава СБУ.
Конфлікти15 серпня 2024 р.
Вантажівки з російськими солдатами прямують до Суджі в Курській області для відбиття наступу ЗСУ

ISW: Залучення призовників на Курщині загрожує Кремлю політичною кризою

ISW: Залучення призовників на Курщині загрожує Кремлю політичною кризою

ЗСУ продовжують утримувати вже захоплені позиції в Курській області РФ, зазначає американський Інститут вивчення війни. Там і ще у двох областях Росії запровадили режим контртерористичної операції, якою керує ФСБ.
Конфлікти11 серпня 2024 р.