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Латвія приєдналася до гарантій безпеки Україні від G7

Дар'я Нинько
1 год. тому

Латвія приєдналася до зобов'язань країн-членів G7 щодо довгострокової підтримки України. Прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш
Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс КаріньшФото: Ludovic Marin/AFP

Латвія приєдналася до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України, ухваленої під час саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі. Про це у середу, 9 серпня, повідомив прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш.

"Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно. Ми очікуємо спеціального міжнародного трибуналу за агресію проти України", - написав він у соціальній мережі Twitter.

Раніше до зобов'язань щодо підтримки України, погоджених країнами-членами G7, долучилися ще 10 країн, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. А саме: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, і Португалія.

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Як повідомлялось, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.

Партнери мають намір допомогти Україні створити сучасну армію, яка зможе захистити її зараз і стримати Росію в майбутньому в разі загрози нового вторгнення. Пріоритет у військовій допомозі має бути наданий протиповітряній обороні, артилерії, зброї великої дальності, бронетехніці "та іншим ключовим можливостям, як-от веденню повітряного бою".

Також план підтримки України включає заходи задля відбудови та надання Україні підтримки в реалізації реформ, необхідних на шляху до членства в Європейському Союзі.

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