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Шольц: Зобов'язання G7 посилять військову допомогу Україні

Дар'я Нинько
1 год. тому

Декларація G7 щодо підтримки України передбачає партнерство в галузі безпеки, закладене в довгострокову стратегію. Завдяки цьому військова допомога Україні посилиться, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі
Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у ВільнюсіФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) переконаний, що військова допомога Україні в довгостроковій перспективі посилиться завдяки декларації країн-членів G7 щодо її підтримки. Виступаючи перед завершенням саміту НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня, Шольц сказав, що йдеться про партнерство в галузі безпеки, закладене в довгострокову стратегію, "на яку потім Україна також може покластися", пише dpa.

Окрім того, канцлер ФРН зазначив, що на саміті НАТО на вищому рівні також була сформульована чітка відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. "Це зміцнило НАТО, підкреслило нашу готовність захищати себе та посилило згуртованість в Альянсі", - сказав він.

"НАТО - це оборонний альянс, який нікому не загрожує. Але він готовий і спроможний протистояти будь-якій військовій загрозі", - наголосив Шольц.

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Нагадаємо, що країни-члени Великої сімки зобов'язалися вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України. Це включатиме, зокрема, постачання сучасної військової техніки для військово-повітряних та військово-морських сил, навчання військовослужбовців Збройних сил України, передачу розвідувальної інформації та захист від кібератак. Водночас країни G7 мають намір підтримати Україну в подальшому розвитку її оборонної промисловості. 

Також план підтримки України включає заходи задля зміцнення економічної стійкості і стабільності України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, та технічну і фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, спричинених війною, розв'язаною Росією. Йдеться і про надання Україні підтримки задля реалізації реформ, необхідних на шляху до її європейської інтеграції. 

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