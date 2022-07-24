 Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль ″Веньтянь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2022

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Новини

Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль "Веньтянь"

Після стикування із базовим модулем "Тяньхе", новий апарат запрацює як біологічна лабораторія.

Запуск ракети-носія Чанчжен-5Б із лабораторним модулем Веньтень з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Запуск ракети-носія "Чанчжен-5Б" із лабораторним модулем "Веньтень" з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

У неділю, 24 липня, Китай відправив у космос другий з трьох модулів для своєї орбітальної станції "Тяньгун". За повідомленнями китайських державних ЗМІ, ракета-носій "Чанчжен-5Б" із лабораторним модулем "Веньтень" стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Кілька сотень людей спостерігали за запуском модуля з пляжів та фотографували видовищну подію. Як повідомили в CMSA, космічний модуль "Веньтень" відокремився від ракети через вісім хвилин після старту та вийшов на призначену орбіту.

Новий модуль має 18 метрів завдовшки, його діаметр складає 4,2 метра, а важить він 22 тонни. У ньому обладнана спальна зона на три місця, відділення для проведення наукових експериментів, а також є вбудована кухня.

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У жовтні станцію доповнить модуль "Ментянь"

Новий модуль має зістикуватися з базовим модулем "Тяньхе", який перебуває у космосі з квітня 2021 року. На думку експертів, це буде серйозним викликом та вимагатиме використання роботизованої руки-маніпулятора, що встановлена на "Тяньхе".

"Веньтень" окрім іншого може стати запасною базою на випадок проблем у модулі "Тяньхе". Та на орбітальну станцію хочуть доставити ще й третій модуль - "Ментянь" - його запуск заплановано на жовтень.

За оцінками, станція "Тяньгун" почне повноцінно функціонувати з кінця цього року і пропрацює на навколоземній орбіті приблизно десять років. Китай також хоче побудувати базу на Місяці й до 2030 року збирається відправити туди людей. Китай не бере участі в програмі місій до Міжнародної космічної станції (МКС).

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  • Китайські космонавти тестуватимуть космічні технології та виконуватимуть маневри стикування. Це необхідні кроки на шляху до створення власної космічної станції. Якщо, як і планувалося, Міжнародна космічна станція (на фото) закінчить свою роботу в 2024 році, Китай стане єдиною країною з постійною присутністю в космічному просторі.

    Китайська космічна Одіссея

    Китай хоче мати власну космічну станцію

    Китайські космонавти тестуватимуть космічні технології та виконуватимуть маневри стикування. Це необхідні кроки на шляху до створення власної космічної станції. Якщо, як і планувалося, Міжнародна космічна станція (на фото) закінчить свою роботу в 2024 році, Китай стане єдиною країною з постійною присутністю в космічному просторі.

  • Китай нещодавно опублікував зображення зондів, які він хоче відправити на Марс для дослідження планети в майбутньому. Як повідомляє Xinhua, зонд, який планують запустити до кінця десятиліття, у ході тримісячної місії проводитиме тести на поверхні Марса та шукатиме сліди води.

    Китайська космічна Одіссея

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    Китай нещодавно опублікував зображення зондів, які він хоче відправити на Марс для дослідження планети в майбутньому. Як повідомляє Xinhua, зонд, який планують запустити до кінця десятиліття, у ході тримісячної місії проводитиме тести на поверхні Марса та шукатиме сліди води.

  • Перша китайська космічна лабораторія, Tiangong-1, була запущена у вересні 2011 року. Після стикування з трьома космічними апаратами та подовженням місії на два роки її робота закінчилася у березні 2016-го.

    Китайська космічна Одіссея

    Перша китайська космічна лабораторія

    Перша китайська космічна лабораторія, Tiangong-1, була запущена у вересні 2011 року. Після стикування з трьома космічними апаратами та подовженням місії на два роки її робота закінчилася у березні 2016-го.

  • Shenzhou-8

    Китайська космічна Одіссея

    Перше стикування станції Tiangong-1

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