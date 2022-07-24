Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль "Веньтянь"

У неділю, 24 липня, Китай відправив у космос другий з трьох модулів для своєї орбітальної станції "Тяньгун". За повідомленнями китайських державних ЗМІ, ракета-носій "Чанчжен-5Б" із лабораторним модулем "Веньтень" стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань.
Кілька сотень людей спостерігали за запуском модуля з пляжів та фотографували видовищну подію. Як повідомили в CMSA, космічний модуль "Веньтень" відокремився від ракети через вісім хвилин після старту та вийшов на призначену орбіту.
Новий модуль має 18 метрів завдовшки, його діаметр складає 4,2 метра, а важить він 22 тонни. У ньому обладнана спальна зона на три місця, відділення для проведення наукових експериментів, а також є вбудована кухня.
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У жовтні станцію доповнить модуль "Ментянь"
Новий модуль має зістикуватися з базовим модулем "Тяньхе", який перебуває у космосі з квітня 2021 року. На думку експертів, це буде серйозним викликом та вимагатиме використання роботизованої руки-маніпулятора, що встановлена на "Тяньхе".
"Веньтень" окрім іншого може стати запасною базою на випадок проблем у модулі "Тяньхе". Та на орбітальну станцію хочуть доставити ще й третій модуль - "Ментянь" - його запуск заплановано на жовтень.
За оцінками, станція "Тяньгун" почне повноцінно функціонувати з кінця цього року і пропрацює на навколоземній орбіті приблизно десять років. Китай також хоче побудувати базу на Місяці й до 2030 року збирається відправити туди людей. Китай не бере участі в програмі місій до Міжнародної космічної станції (МКС).
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