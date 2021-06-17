Китай відправив трьох астронавтів на власну орбітальну станцію

У пустелі Гобі на північному заході Китаю у четвер, 17 червня, успішно запустили ракету типу Long March-2F Y12. Вона має доставити пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-12" з трьома тайконавтами на борту до споруджуваної орбітальної станції КНР під назвою Tiangong ("Небесний палац"). Корабель вийшов на задану орбіту, повідомила Китайська програма пілотованих польотів. Це перша подібна місія Китаю.
Протягом трьох місяців тайконавти облаштовуватимуть орбітальну станцію та її готуватимуть її до повноцінного введення в експлуатацію. Очікується, що за цей час екіпаж, крім іншого, проведе кілька виходів у відкритий космос, а також зробить установку і техобслуговування обладнання за допомогою "руки-робота". До повного завершення будівництва станції Китай планує провести ще 11 таких місій протягом року.
Тайконавти перед запуском ракети
Космічна програма Китаю
За планами Пекіна, космічна станція "Небесний палац" експлуатуватиметься як мінімум 10 років. Ця місія - перший пілотований космічний політ Китаю за останні п'ять років. Вона стартувала незадовго до столітнього ювілею Комуністичної партії Китаю, який в країні відзначатимуть 1 липня.
За останні роки КНР вклала мільярди у розвиток своєї космічної програми. У грудні 2020 року китайський зонд "Чан'е-5" доставив на Землю близько двох кілограмів місячного ґрунту, а в травні 2021 року Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марса. Нині він досліджує геологічну будову Червоної планети, проводить хімічний аналіз складу її ґрунту і веде пошук біомолекул і біосигнатур.
Що буде з Міжнародною космічною станцією
Що стосується Міжнародної космічної станції (ISS), то, за даними NASA, її експлуатацію планується завершити найпізніше до 2028 року. Після цього Китай може стати єдиною космічною державою, яка має власну орбітальну космічну станцію. 16 червня відомство, що керує в Китаї пілотованими космічними місіями - CMSA, - повідомило, що країна відкрита для міжнародного співробітництва у цій сфері, але на своїх умовах.
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Китайська космічна Одіссея
3,2,1… Shenzhou-11 летить у космос
З двома космонавтами на борту Shenzhou-11 ("Священний човник") полетів в космос вранці 17 жовтня. Це вже шоста космічна пілотована місія Китаю. Через два дні корабель пристикується до космічної лабораторії Tiangong 2, яка була запущена минулого місяця.
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Китайська космічна Одіссея
Досвідчені тайконавти
Обидва члени екіпажу Цзін Хайпен (п) та Чень Дун залишатимуться в космосі 30 днів, виконуючи технічні роботи та ставлячи наукові експерименти, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua. Цзін, який втретє полетів в космос, відзначить під час місії своє 50-річчя.
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Китайська космічна Одіссея
Космічна лабораторія Tiangong-2
Китай запустив космічну лабораторію Tiangong-2 ("Небесний палац") у вересні. Цей космічний апарат повинен протестувати системи життєзабезпечення та електропостачання для майбутньої космічної станції. Лабораторія, завдовжки у 9 метрів та вагою в 13 тонн, виведена на орбіту на висоту 393 кілометри над Землею.
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Китайська космічна Одіссея
"Вище, більше, довше!"
Запуск Tiangong-2 має величезне символічне значення, сказала у вересні заступниця голови китайського космічного агентства CMSEO Ву Пінг. Другий "Небесний палац" працюватиме вище, більше та довше, ніж його попередник.
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Китайська космічна Одіссея
Найсучасніша ракета
Ракета-носій Long March 2F успішно виконала обидві останні місії. Майже 500-тонну ракету запустили з космодрому Цзюцюань, що на краю Бадань-Цзіліньської пустелі.
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Китайська космічна Одіссея
Амбітна космічна програма
Китай інтенсифіковує зусилля з нарощування свого потенціалу в космосі. З цією метою в квітні 2017 року до космічної лабораторії запустять перший китайський космічний вантажний корабель Tianzhou-1. Це дозволить Китаю дозаправити космічну лабораторію та поповнювати інші її запаси.
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Китайська космічна Одіссея
Китай хоче мати власну космічну станцію
Китайські космонавти тестуватимуть космічні технології та виконуватимуть маневри стикування. Це необхідні кроки на шляху до створення власної космічної станції. Якщо, як і планувалося, Міжнародна космічна станція (на фото) закінчить свою роботу в 2024 році, Китай стане єдиною країною з постійною присутністю в космічному просторі.
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Китайська космічна Одіссея
Марсохід "Made in China"
Китай нещодавно опублікував зображення зондів, які він хоче відправити на Марс для дослідження планети в майбутньому. Як повідомляє Xinhua, зонд, який планують запустити до кінця десятиліття, у ході тримісячної місії проводитиме тести на поверхні Марса та шукатиме сліди води.
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Китайська космічна Одіссея
Перша китайська космічна лабораторія
Перша китайська космічна лабораторія, Tiangong-1, була запущена у вересні 2011 року. Після стикування з трьома космічними апаратами та подовженням місії на два роки її робота закінчилася у березні 2016-го.
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Китайська космічна Одіссея
Перше стикування станції Tiangong-1
Три космічні кораблі стикувалися Tiangong-1 до того, як лабораторія завершила місію. У 2011 році безпілотний корабель Shenzhou-8, що на фото, провів два стикування з Tiangong-1 з проміжком у 11 днів. У 2012 році успішне стикування також проводив командир поточної місії Shenzhou-11 Цзін Хайпен.