Китай відправив трьох астронавтів на власну орбітальну станцію

У пустелі Гобі на північному заході Китаю у четвер, 17 червня, успішно запустили ракету типу Long March-2F Y12. Вона має доставити пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-12" з трьома тайконавтами на борту до споруджуваної орбітальної станції КНР під назвою Tiangong ("Небесний палац"). Корабель вийшов на задану орбіту, повідомила Китайська програма пілотованих польотів. Це перша подібна місія Китаю.

Протягом трьох місяців тайконавти облаштовуватимуть орбітальну станцію та її готуватимуть її до повноцінного введення в експлуатацію. Очікується, що за цей час екіпаж, крім іншого, проведе кілька виходів у відкритий космос, а також зробить установку і техобслуговування обладнання за допомогою "руки-робота". До повного завершення будівництва станції Китай планує провести ще 11 таких місій протягом року.

Тайконавти перед запуском ракети

Космічна програма Китаю

За планами Пекіна, космічна станція "Небесний палац" експлуатуватиметься як мінімум 10 років. Ця місія - перший пілотований космічний політ Китаю за останні п'ять років. Вона стартувала незадовго до столітнього ювілею Комуністичної партії Китаю, який в країні відзначатимуть 1 липня.

За останні роки КНР вклала мільярди у розвиток своєї космічної програми. У грудні 2020 року китайський зонд "Чан'е-5" доставив на Землю близько двох кілограмів місячного ґрунту, а в травні 2021 року Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марса. Нині він досліджує геологічну будову Червоної планети, проводить хімічний аналіз складу її ґрунту і веде пошук біомолекул і біосигнатур.

Що буде з Міжнародною космічною станцією

Що стосується Міжнародної космічної станції (ISS), то, за даними NASA, її експлуатацію планується завершити найпізніше до 2028 року. Після цього Китай може стати єдиною космічною державою, яка має власну орбітальну космічну станцію. 16 червня відомство, що керує в Китаї пілотованими космічними місіями - CMSA, - повідомило, що країна відкрита для міжнародного співробітництва у цій сфері, але на своїх умовах.