 Китай стверджує, що з 1 березня продав за кордон майже 4 мільярди масок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2020

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Новини

Китай стверджує, що з 1 березня продав за кордон майже 4 мільярди масок

Останнім часом з боку окремих країн лунали закиди щодо неякісного медичного обладнання і матеріалів з Китаю. Пекін каже, що вжив заходів для підвищення якості експортованої продукції.

З 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок

З 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок

З початку березня Китай продав за кордон майже чотири мільярди захисних масок. Про це в неділю, 5 квітня, повідомив представник головного митного управління КНР Цзінь Хай.

Ці дані були оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень з боку окремих країн щодо низької якості медичного обладання і матеріалів, які постачаються на експорт, зазначає агенція новин AFP.

За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок, 37,5 мільйонів одиниць захисного одягу, 16 тисяч апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 мільйона тестових наборів для виявлення COVID-19. Замовлення були зроблені більш ніж 50-ма країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 мільярда доларів США.

Водночас з боку деяких країн, зокрема Нідерландів, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, на адресу Китаю лунали закиди, що Пекін постачає неякісне або несправне медичне обладнання.

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Для прикладу, минулого тижня нідерландський уряд через невідповідність стандартам якості відкликав 600 тисяч масок із китайської партії в 1,3 мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через підозри у їхній ненадійності.

Китай у відповідь стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають повної картини. У Пекіні пояснюють, що багато проблем виникає через різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї ті інших країнах.

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У Пекіні запевнили, що вже вжили заходів для уникненн таких ситуацій у майбутньому. Так, цього тижні в Китаї посилили вимоги щодо якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.

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