 В Китаї вшанували пам′ять жертв коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

В Китаї вшанували пам'ять жертв коронавірусу

Померлих від коронавірусу вшанували трьома хвилинами мовчання і гудінням сирен по всій країні. Масові траурні заходи не проводять через загрозу заражень.

Жертв коронавірусу вшанували трьома хвилинами мовчання

Жертв коронавірусу вшанували трьома хвилинами мовчання

У Китаї в суботу, 4 квітня, вшанували пам'ять жертв коронавірусу. По всій країні, звідки почалась глобальна хвиля захворювання, були оголошені три хвилини мовчання. О 10-й годині ранку за місцевим часом люди на вулицях зупинились, померлих вшанували гудінням сирен автомобілів, потягів та кораблів. Потяги в пекінському метрополітені в цей час також зупинились, повідомляє агенція AFP.

По всій країні люди зупинились, щоб вшанувати померлих

По всій країні люди зупинились, щоб вшанувати померлих

Національні прапори, у тому числі на будівлях посольств КНР по всьому світу, були приспущені. "Це пам'ять на честь мучеників і наших співвітчизників, які загинули в боротьбі з епідемією", - заявили в Державній раді Китаю. Державні ЗМІ показали, як глава КНР Сі Цзіньпін та інші урядовці стоять біля будівлі уряду в Пекіні.

Щоб запобігти новим спалахам Sars-CoV-2 у країні вирішили не проводити великі поминальні заходи, наприклад масове відвідування могил померлих. За даними Worldometers, в Китаї зареєстровано 81639 випадків зараження, через коронавірус померли понад 3300 осіб.

Медики біля лікарні в Уханю

Медики біля лікарні в Уханю

В суботу був виявлений один новий випадок зараження коронавірусом в Ухані, також виявили 18 хворих, які прибули в країну з-за кордону, повідомляє агенція AP.

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