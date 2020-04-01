Коронавірус у Китаї: чи справді Пекін зумів перемогти COVID-19

У суботу, 4 квітня, у Китаї відзначатимуть Цинмін - день вшанування пам'яті предків. У цей день китайці прибирають на могилах померлих родичів, приносять квіти та палять так звані "гроші мертвих", аби їхні пращури не залишалися без засобів до існування й у потойбічному світі. Але цього року традиційне свято затьмарила пандемія нового коронавірусу - у країні досі чинна низка обмежень на пересування та зібрання.

Водночас епідеміологічна ситуація у Китаї зараз не така гостра, як була в попередні місяці і тижні - кількість нових інфікувань знижується. У центральнокитайській провінції Хубей, де наприкінці грудня минулого року були офіційно зареєстровані перші випадки захворювання COVID-19, покроково знімають заборону на в'їзд і виїзд. Високопосадовці з'являються по всій країні на публіці без захисних масок: то на зустрічі з інвесторами, то на партійному заході, то біля будки з вуличною їжею. Мета у таких публічних заходів одна - продемонструвати повернення до звичного життя, мовляв, настав час для чергового економічного зростання.

У китайському Ухані запрацював громадський транспорт після суворого карантину

Мета - зростання ВВП на шість відсотків

Але мета - одна справа, реальність же може виявитися іншою. Найбільший інвестиційний банк Китаю China International Capital Corporation на початку тижня зменшив свій прогноз зростання китайської економіки для цього року більше ніж навпіл - з 6,1 до 2,6 відсотка.

При цьому китайські експерти та чиновники єдині у думці, що шість відсотків зростання є для Китаю найнижчою допустимою планкою, щоб забезпечити соціальний спокій та збереження робочих місць.

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А тому, згідно з повідомленням китайського міністерства закордонних справ, у своїй розмові з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) глава КНР Сі Цзіньпін наполегливо вимагав поглиблення економічної співпраці. На його думку, ланцюги постачання товарів між країнами необхідно швидко відновити, плюс Китай і Німеччина мають шукати "новий потенціал для співробітництва".

У китайській моделі економічного зростання, як і раніше, організованої за лекалами планової економіки, усі провінції постійно змагаються за виконання вказівок партійного керівництва. Тому нормальне економічне життя хочуть якомога швидше розпочати знову, знявши при цьому обмеження у повсякденному житті.

Працівники заводу Honda в Ухані суворо дотримуються дистанції один від одного під час обідньої перерви

Побоювання нових інфікувань COVID-19

Але недовіра населення до уряду є великою. У соціальній мережі WeChat один з користувачів попереджає: "Зняття обмежень не обов'язково є чимось добрим для звичайних громадян. Уряд не хоче завадити економічному зростанню і тому змушений нарешті демонструвати успіхи".

Його аргументація така: багато інфікованих новим коронавірусом мають лише легкі симптоми чи не мають їх взагалі й просто не знають, що є переносниками інфекції. Тож після зняття всезагального карантину вірус від таких людей, мовляв, почне поширюватися знову.

Це побоювання підтверджує й нове дослідження, нещодавно опубліковане в природничому науковому журналі Nature. За допомогою модельних розрахунків команда Ву Танчуна, експерта у сфері охорони здоров'я в Хуачжунському університеті науки і технології в Ухані, дійшла висновку, що до 60 відсотків інфікувань, які мали місце в Ухані до кінця лютого, не були виявлені.

У розмові з суспільно-політичним журналом China News Weekly, щоправда, визнає: "Жодна з наших моделей не є досконалою. Це було математичне, а не польове дослідження". Але дані, які були взяті за основу для цих розрахунків, були дуже консервативними. Тому новий спалах коронавірусу у країні є цілком можливим, зазначив науковець.

Що насправді відбувається в Ухані?

Багатомільйонне місто Ухань, з якого розпочалася пандемія COVID-19, має нараі більше 2500 смертей від коронавірусу. Та вже минулого тижня, через 63 дні після початку карантину, усі 171 автобусні маршрути знову почали працювати в звичайному режимі. А з минулої суботи за звичним графіком запрацювали шість із семи ліній метрополітену міста.

На вході в метро в Ухані контролюють температуру тіла пасажирів

Також в Ухань тепер знову можна доїхати потягом. Передусім це актуально для трудових мігрантів, які не могли повернутися на свої робочі місця після відвідин родичів у інших регіонах Китаю.

Аби скористатися громадським транспортом, кожен пасажир повинен мати при собі особистий електронний дозвіл у вигляді QR-коду. Цей "національний код інфекційного захисту і здоров'я" містить паспортні дані, номер мобільного телефону, та інформацію про стан здоров'я людини. Перед кожною поїздкою громадським транспортом, цей код сканують, створюючи таким чином профіль пересувань пасажирів.

Скепсис щодо офіційних даних про коронавірус

Попри заходи безпеки, деякі жителі міста залишаються скептичними. "Навіть найбільш віддане партії покоління пенсіонерів не вірить цим побрехенькам, - пише один блогер з Уханю. - Цей нуль (нових інфекцій. - Ред.) Китай хоче продемонструвати передусім Заходу. Але за цим немає нічого, окрім гучного заголовка".

Гостро критикує офіційні дані Пекіна і біохімік та критично налаштований проти китайської влади блогер Фанг Чжоуцзи, що зараз проживає в США. "Статистика місцевих адміністрацій бреше в ім'я економічного зростання, їй не можна довіряти", - пише Фанг у Twitter. Лише коли запрацює парламент країни - Всекитайські збори народних представників - та Народна політична консультативна рада, це стане знаком справжнього завершення епідемії, додає він, адже "життя народу не таке цінне, як життя народних представників".

Засідання цих органів, на яких присутнє все політичне керівництво Китаю, традиційно мали відбутися у березні, але через епідемію їх перенесли на невизначений час.

Не поспішати знімати обмеження

Попри це авторитетний китайський вірусолог Чжун Наньшань, що зараз є провідним консультантом китайського уряду у боротьбі з коронавірусом, має довіру китайського населення. У 2003 році епідеміологу вже вдалося успішно здолати хворобу SARS, більш відому під назвою атипова пневмонія.

Під час відеоконференції з європейськими вірусологами минулої середи він попередив про ризик другої хвилі інфікувань у Китаї. "Чинні заходи з ізоляції населення та карантин мають бути продовжені, - наполіг Чжун. - Особливу увагу слід приділити тим, хто повертається із зон ризику".

Китай зараз застерігає і від подорожей до Німеччини. Минулого четверга Китай заявив, що іноземцям навіть з чинною візою чи дозволом на проживання у країні буде заборонено в'їжджати в країну.