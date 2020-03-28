Китай застерігає щодо можливої другої хвилі коронавірусу

У Китаї існує небезпека можливого спалаху другої хвилі зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це в неділю, 29 березня, повідомив речник відомства охорони здоров'я КНР. За його словами, на даний час зареєстровано 693 випадки зараження коронавірусом, пов'язаних з прибулими з-за кордону особами, передає агенція новин dpa.

Приміром, минулої доби в КНР зафіксували 45 нових випадків інфікування коронавірусом і 44 з них припадали на тих, хто повернувся з-за кордону. Такі тенденції збільшують ризик другої хвилі захворювання, резюмував чиновник.

Нагадаємо, напередодні частково відкрилося після двох місяців ізоляції китайське місто Ухань, де вперше виник спалах коронавірусу. У місті запрацювало метро. Також до Уханю прибули перші швидкісні потяги, але пасажири з них могли лише вийти.

У Південній Кореї карантин для всіх, хто подорожував

Тим часом влада Південної Кореї відправляє на карантин на два тижні всіх осіб, котрі нещодавно повернулися з-за кордону. Обмежувальні заходи почнуть діяти з середи наступного тижня, повідомили в уряді країни. Ці обмеження торкнуться не тільки іноземців, але і південнокорейців.

Власне, раніше влада в Сеулі накладала такі обмеження на мандрівників у деякі країни з особливо великою кількістю хворих на COVID-19. Це стосувалося, приміром, тих, хто повернувся зі США. 29 березня південнокорейські медики повідомили про 105 нових випадків коронавірусу, 41 з яких було завезено з інших країн. Загальна кількість інфікованих осіб в країні в даний час становить 9583 особи.