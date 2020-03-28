Китай застерігає щодо можливої другої хвилі коронавірусу
Протягом 28 березня в Китаї з 45 зареєстрованих нових випадків зараження коронавірусом 44 припадає на тих, хто прибув до країни.
У Китаї існує небезпека можливого спалаху другої хвилі зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це в неділю, 29 березня, повідомив речник відомства охорони здоров'я КНР. За його словами, на даний час зареєстровано 693 випадки зараження коронавірусом, пов'язаних з прибулими з-за кордону особами, передає агенція новин dpa.
Приміром, минулої доби в КНР зафіксували 45 нових випадків інфікування коронавірусом і 44 з них припадали на тих, хто повернувся з-за кордону. Такі тенденції збільшують ризик другої хвилі захворювання, резюмував чиновник.
Нагадаємо, напередодні частково відкрилося після двох місяців ізоляції китайське місто Ухань, де вперше виник спалах коронавірусу. У місті запрацювало метро. Також до Уханю прибули перші швидкісні потяги, але пасажири з них могли лише вийти.
У Південній Кореї карантин для всіх, хто подорожував
Тим часом влада Південної Кореї відправляє на карантин на два тижні всіх осіб, котрі нещодавно повернулися з-за кордону. Обмежувальні заходи почнуть діяти з середи наступного тижня, повідомили в уряді країни. Ці обмеження торкнуться не тільки іноземців, але і південнокорейців.
Власне, раніше влада в Сеулі накладала такі обмеження на мандрівників у деякі країни з особливо великою кількістю хворих на COVID-19. Це стосувалося, приміром, тих, хто повернувся зі США. 29 березня південнокорейські медики повідомили про 105 нових випадків коронавірусу, 41 з яких було завезено з інших країн. Загальна кількість інфікованих осіб в країні в даний час становить 9583 особи.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.