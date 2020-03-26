США посунули Китай з першого місця за кількістю заражених коронавірусом

У Сполучених Штатах налічується вже більше інфікованих коронавірусом, ніж у Китаї. На це вказують оприлюднені в ніч на п'ятницю, 27 березня, підрахунки американського університету Джонса Хопкінса та інші джерела. Таким чином, США перемістилися на перше місце в світі за числом заражених коронавірусом.

Згідно з цією інформацією, в Сполучених Штатах зафіксовано близько 86 тисяч підтверджених випадків зараження, що майже на чотири тисячі більше, ніж у Китаї.

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Невдовзі Китай може обігнати й Італія, де вже підтверджено понад 80,5 тисячі випадків. Німеччина з 44 тисячами підтвердженими випадками зараження залишається на п'ятому місці після США, Китаю, Італії та Іспанії.

У ВООЗ кажуть про експоненціальне зростання числа інфікованих

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про експоненціальне зростання кількості інфікованих коронавірусом у світі.

Згідно з підрахунками аналітиків ВООЗ, позначки в перші 100 тисяч випадків захворювання COVID-19 було досягнуто впродовж 67 днів. Наступні 100 тисяч було досягнуто вже протягом 11 днів, позначку в 300 тисяч випадків зафіксували вже за чотири дні, а для підтвердження наступних 100 тисяч інфікованих знадобилося всього два дні.