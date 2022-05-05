 Київська влада повідомляє про витіснення війська РФ з ″Азовсталі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2022

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Новини

Київська влада повідомляє про витіснення війська РФ з "Азовсталі"

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.

Дим над заводом Азовсталь в Маріуполі

Дим над заводом "Азовсталь" в Маріуполі

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини четверга, 5 травня (час київський).

++15.35++

Фінляндія виділить 70 мільйонів євро допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. "Ми ухвалили рішення про виділення 700 мільйонів євро, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією", - також зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, Фінляндія ухвалила рішення відправити додаткову військову техніку Україні.

ЗСУ відтіснили росіян з "Азовсталі" - Арестович

++15.18++

Збройні сили України відтіснили війська РФ з території маріупольського заводу "Азовсталь", повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. "Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками. Що відбувається наразі - узагальнюємо інформацію, бо її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", - повідомив Арестович в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі інформація щодо продовження боїв у районі заводу також уточнюється.
Напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відеозверненні зазначив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі "Азовсталь", проте полк "Азов" продовжує тримати оборону.

++15.00++

Семеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ Свято-Успенської Святогірської лаври 4 травня, повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, сили РФ нанесли авіаудар по Святогірську Донецької області і влучили  в Свято-Успенську Святогірську лавру, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитка. 

Читайте також: За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

Дивитись відео 02:29

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022)

Дивитись відео 03:33

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Дим над заводом Азовсталь у Маріуполі, фото 4 травня

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