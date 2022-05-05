Київська влада повідомляє про витіснення війська РФ з "Азовсталі"

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71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину четверга, 5 травня.
На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини четверга, 5 травня (час київський).
++15.35++
Фінляндія виділить 70 мільйонів євро допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. "Ми ухвалили рішення про виділення 700 мільйонів євро, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією", - також зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, Фінляндія ухвалила рішення відправити додаткову військову техніку Україні.
++15.18++
Збройні сили України відтіснили війська РФ з території маріупольського заводу "Азовсталь", повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. "Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками. Що відбувається наразі - узагальнюємо інформацію, бо її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", - повідомив Арестович в ефірі національного телемарафону.
За його словами, наразі інформація щодо продовження боїв у районі заводу також уточнюється.
Напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відеозверненні зазначив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі "Азовсталь", проте полк "Азов" продовжує тримати оборону.
++15.00++
Семеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ Свято-Успенської Святогірської лаври 4 травня, повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, сили РФ нанесли авіаудар по Святогірську Донецької області і влучили в Свято-Успенську Святогірську лавру, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитка.
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