Кулеба закликав Європу давати Києву більше зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські країни забезпечити "безперешкодні та своєчасні " постачання озброєння і боєприпасів Києву. "Cтратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася. І якщо все триватиме так, як відбувається зараз, нічим хорошим це для всіх нас не закінчиться", - заявив Кулеба в п'ятницю, 8 березня, на спільній пресконференції у Вільнюсі з главами МЗС Латвії, Литви, Естонії та Франції.

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За словами глави української дипломатії, епоха миру в Європі закінчилася. "Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - кінець війні. Усе дуже просто. І дискусія, розпочата в Парижі, - це шлях до сильних рішень", - вважає Кулеба.

Кулеба не бачить проблем у можливій присутності в Україні іноземних військових

Очільник МЗС України також прокоментував нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати можливість відправки військовослужбовців в Україну. "У період з 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно діяло безліч навчальних місій. Я не бачу причин, чому це не могло тривати", - сказав він.

Напередодні президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації заявив, що не планує відправляти американських військових в Україну. Водночас виступив за продовження надання країні військової допомоги.

Росія може напасти на країни НАТО

Партнери України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, мають почитати підручники історії та послухати заяви президента Володимира Путіна. Про це пізніше того ж дня заявив Кулеба.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО - читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", - сказано в його повідомленні в інстаграмі.