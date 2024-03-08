Оборонні компанії Франції розгорнуть виробництво в Україні

Три французькі оборонні компанії започаткують партнерство з українськими підприємствами у сфері виробництва безпілотників і наземної техніки, заявив очільник міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Франція планує залучити низку оборонних компаній до виробництва військового обладнання на території України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі телеканалу BFMTV у п'ятницю, 8 березня.

За його словами, три французькі компанії започаткують партнерство з українськими підприємствами у сфері виробництва безпілотників та наземної техніки. Спочатку підприємства випускатимуть комплектуючі для військової техніки, а надалі, ймовірно, також боєприпаси.

Перші виробничі об'єкти планують запустити вже влітку 2024 року, додав він. До переліку компаній, які беруть участь у проєкті, увійде виробник танків KNDS - холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Водночас Лекорню виключив відправку наземних військ в Україну для участі в бойових діях. "Різні гіпотези обговорювалися. Але не йдеться про війська, які беруть участь у бойових діях", - сказав міністр. Він зазначив, що існують інші моделі військової присутності, які можна розглянути, зокрема розмінування та навчання українських солдатів на території України.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж 16 лютого підписав з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.

Документ включає в себе зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні. Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій відновленій російській агресії".