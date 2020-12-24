КСУ оприлюднив заяву зборів суддів щодо указу Зеленського

Судді Конституційного суду України (КСУ) провели збори у відповідь на указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За підсумками проведених у вівторок, 5 січня, зборів на сайті КСУ опублікована відповідна заява.

У заяві судді КСУ наголосили на гарантованій Конституцією України незалежності КСУ. Крім того, вказується на статтю 176 Конституції України, що регламентує підстави й порядок звільнення судді КСУ.

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У своїй заяві судочинці КСУ акцентували увагу на важливості додержання Конституції всіма українськими органами влади. Крім того, у тексті заяви критикується "неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України".

Як повідомлялось, 29 грудня президент України Зеленський своїм указом відсторонив Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. Президент запевнив, що підписав указ "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", однак формально послався на клопотання офісу генпрокурора щодо відсторонення Тупицького через наявність кримінального провадження щодо голови КСУ.

Перед цим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

КСУ на указ президента відразу заперечив, що Зеленський мав право санкціонувати відсторонення Тупицького.

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Нагадаємо, положення щодо призначення суддів КСУ, а також припинення їхніх повноважень визначені безпосередньо в Конституції України. Норм про відсторонення суддів КСУ від посади у розділі ХІІ Конституції "Конституційний суд України" не міститься. Також процедура відсторонення судді КСУ від посади не згадується у законі України про Конституційний суд. Водночас, згідно з законодавством, питання про звільнення судді КСУ може бути розглянуте на спеціальному пленарному засіданні КСУ.

Між тим 31 грудня адвокат Роман Маселко та Фундація De Jure подали звернення до КСУ та комісії з питань регламенту та етики про вчинення Тупицьким істотного дисциплінарного проступку. Як пояснили правозахисники, на підставі цього звернення КСУ може застосувати "цілком конституційну процедуру звільнення Тупицького за істотний дисциплінарний проступок". Про відкриття провадження за цим зверненням інформації наразі немає.